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電競成職業 內地半年產業收入120億

【明報專訊】電子競技（Electronic Sports）是電子遊戲比賽達到「競技」層面的體育項目，並已成為一種職業，和棋藝等非電子遊戲比賽類似。

在亞洲，電子競技最早盛行於韓國，後逐步向中國、日本、越南、泰國等國家發展。2003年11月，國家體育總局正式批准，將電子競技列為正式體育競賽項目。2018年雅加達亞運會將電子競技納為表演項目，2022年杭州亞運會成為正式比賽項目。國際奧委會2023年9月宣布成立國際奧委會電子競技委員會。

中宣部主管的中國音像與數字出版協會在2022年6月成立電子競技工作委員會（電競工委），管理、推動電競行業，以及為電競發展提供支撐保障等。

今年7月，電競工委發布的《2024年1-6月中國電子競技產業報告》顯示，上半年中國電競產業收入為120.27億元（人民幣，下同），按年增4.43%；主要收入來源為電競遊戲直播收入（佔79.45%），其餘營收來自賽事、俱樂部等。截至6月，內地電競用戶規模約為4.9億；可查詢的電競俱樂部共有195家。

以往數據顯示，註冊的職業電競選手超過50萬人，最後能登上電競舞台可能僅幾百人，成為電競明星的更是萬中無一。至於薪金收入各家都保密。內地傳媒曾報道，少數頂級選手年收入千萬元（人民幣，下同），有的甚至高達5000萬元。

（中國故事）

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