歷低谷期捱罵 迷茫但未言棄

在成為冠軍之前，王森旭和他的隊友，經歷了很長時間的低谷。那段時間，他們在國內拿下眾多冠軍，卻總是在國際賽上連敗，他也因為硬懟輿論，一度遭受嚴重的網絡暴力。

與網民硬碰「我就是不退役」

「我什麼時候退役？我就是不退役，我就擱這混着，每個月領領工資對吧，國內拿拿冠軍、領領獎金啥的，就擱這混着。你們喜歡哪個隊就去支持哪個隊，你們覺得哪個隊能拿世界冠軍，你們就去支持他們，沒必要跟我說呀，你跟我說我也拿不了世界冠軍。」王森旭曾在直播間這樣回覆大量要求他退役的網民。當時的他和戰隊，已經經歷國際賽事八張地圖（八局比賽）連敗，心態非常消極。也正是這段話引發更大的網絡輿論，網絡上鋪天蓋地的罵聲席捲而來。

「在國內，我們每次都是冠軍，但一開始到國際賽場上面，尤其是第一年，獲勝每次都很艱難，讓人感覺看不到希望，總是覺得冠軍離自己很遙遠。」網絡上充斥的罵聲，讓他更加迷茫，「當時都懷疑打職業這個事情還有沒有意義了」。儘管如此，他也從沒想過放棄，「只是想贏，只是想打好比賽。如果我放棄的話，感覺也對不起周圍的兄弟們」。

在隊伍最艱難的時候，王森旭接下了隊伍中的指揮一職，要在賽場上判斷局勢並指揮隊友行動。「挺有壓力的，時間比較緊急，沒有在比賽上『以賽代練』的時間，又因為我們打的比賽都比較關鍵，每一場都至關重要，當時感覺挺忐忑的。」回想當時在最艱難的時刻接下最重要的任務，他還是有些感慨，不過「做之前感覺好難，不過做下來之後覺得不過如此」。

艱難時候接下指揮一職

EDG主教練Muggle說，俱樂部選擇王森旭當指揮，是因為「他相對於其他人更有潛力」。Muggle和王森旭從上家俱樂部開始共事，對他也更了解。在Muggle的眼裏，王森旭是一個很低調的人。「他的表現慾不會很強，如果沒有跟他朝夕相處的話，可能覺得他比較『擺爛』（破罐子破摔）；但是有那種比賽日或者是集訓期這種需要專注的時候他算最專注的人之一。」

盼放鬆比賽享受舞台

在EDG奪冠紀錄片裏，王森旭曾說奪冠的那一刻他都沒有反應過來，直到回國之後才有興奮感覺。他對記者說：「其實不僅僅是奪冠的那個時候，哪怕是奪冠之前的半決賽，勝者組的決賽，走到賽場上都感覺像是在做夢一樣。最後奪冠的時候我都沒有反應過來，已經忘了那是我們的賽點局了。打到殘局的時候就很着急，只想拿那一分，結束之後才反應過來我們已經贏了。」

雖然稱職業道路難以長遠，採訪的最後，王森旭還是聊到未來規劃：「下一步的計劃就是希望這個冠軍能給自己帶來一些好的心理影響，希望能在比賽中更加放鬆，更輕鬆地去享受這個舞台，也希望能拿到更多的冠軍。至少，先拿個大滿貫。」

（中國故事）