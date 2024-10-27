美首售台先進防空導彈 軍售案共涉155億元 京：危台海和平

美國國防部國防安全合作局的聲明提到，這項軍售案包括價值11.6億美元、共3套的導彈系統，約8.28億美元的雷達系統，主要承包商是雷神公司，是拜登政府任內第17次對台軍售。

聲明稱該項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，支持台灣持續提升現代化武裝力量，並維持可靠的防禦能力，有助維護台海的政治穩定、軍事平衡和經濟發展。

台灣國防部在新聞稿中表示感謝，並提到此次軍售案包含先進地對空導彈系統、L頻段雷達換裝案及非L頻段雷達換裝案等3個項目。台灣軍方認為，面對大陸在台海周邊頻繁的軍事活動，美國提供的NASAMS，具備自動化偵察、火力分配指揮控制及情報整合功能，並已在俄烏戰爭中經過實戰驗證，能提升台軍整體防空作戰效能。

路透社指出，美國首度對台供售NASAMS，代表美向台出口防空系統「出現顯著升級」；NASAMS對台灣來說是一款新武器，目前亞太區域僅澳洲和印尼使用。

專家：彌補中短程防空需求

台灣國防部稱，另外兩型新式雷達的更換，將增強目標偵測能力並提升抗干擾效果，戰時可與台軍現役中、長程防空部隊靈活部署，共同構建多層次防空體系，保障安全。

聯合新聞網引述台灣國防安全研究院副研究員舒孝煌指出，NASAMS可彌補台軍對中短程防空的需求，特別是空軍負責的機場等重點防空任務。軍事專家梅復興認為，拜登政府一直強調以「非對稱」戰力為原則的對台軍售，NASAMS總算是比較具代表性的軍售項目。國防安全研究院戰略所長蘇紫雲表示，NASAMS為美國與挪威共同研發，代表挪威政府同意美國軍售，因此兼具軍事與政治意義。

台灣問題尤關中美關係，日前，美國駐華大使伯恩斯接受美國國家廣播公司（NBC）專訪，討論到中美關係。他稱，儘管美中雙方都表達希望穩定關係的意願，但仍陷入競爭，「我們是結構性競爭對手；我認為這場競爭將持續數年，直到下個10年」。