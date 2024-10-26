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北京聞風：外交熱季 中國挺「全球南方」 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】金秋時節一貫是中國領導人頻繁開展外事活動的時候。本周，國家主席習近平赴俄羅斯出席金磚峰會，這是他在中共二十屆三中全會後的首次出訪，先後在兩場多邊領導人會晤中發表講話，呼籲順應「全球南方」的崛起大勢、匯聚「全球南方」力量。

在當前風雲變幻的國際局勢中，「全球南方」是一股不容忽視的龐大力量。自進入金秋外交熱季以來，中國領導人參加的多場重要活動都與之相關：9月的中非合作論壇，10月的東盟系列會議、上合成員國政府首腦會議、金磚峰會等。這些南方國家合作的機制正在發揮更加重要的作用，也吸引愈來愈多國家參與。

中國在這些會議上多次提出要團結全球南方力量，共同應對發展、安全、公平等南方國家面臨的共性問題。如，中方在中非論壇上提出建設中非數字技術合作中心，在上合提出建設應對安全威脅和挑戰綜合中心，本次金磚峰會中國又提出將建立金磚國家深海資源國際研究中心等。

多會議倡團結南方國家力量

俄烏中東問題顯固有秩序難作為

復旦大學金磚國家研究中心主任沈逸認為，這些倡議旨在彌合發展鴻溝，團結南方國家力量。當前各個國家和地區發展不平衡、不充分的問題仍然突出，尤其是在科技和產業領域。同時，全球治理決策過程中，發展中國家話語權不足的問題也亟待解決。烏克蘭危機和中東局勢的持續惡化，也顯示固有秩序難以發揮有效作用。

中國是世界上最大的發展中國家，是「全球南方」陣營的當然成員。分析人士認為，中國同其他南方國家對國際事務有相同的立場訴求，在情感和共同利益上都有廣泛聯結。

續34年首訪非洲顯中國重視

中國對全球南方國家向來十分重視。中國外長連續34年將每年的首訪地選在非洲，中國與東盟已連續4年互為第一大貿易伙伴，中國是拉美和加勒比地區出口增長最快市場……並且，隨着「全球南方」的群體性崛起，其在國際上的地位和影響力都在增加，也讓中國更加重視這股力量。

聯合南方國家助提中國影響 反新冷戰

復旦大學教授趙明昊分析，穩定與發展中國家的關係對中國的經貿，包括能源資源、礦產資源的獲取都很重要。「當然，這是一個互惠的經貿關係。」其次，全球南方國家是聯合國的成員，對於中國在國際社會中提升各方面影響力非常重要。另外，強化跟全球南方的關係，是對冲新冷戰壓力的一個必要途徑。烏克蘭危機爆發後，全球南方國家發出拒斥「新冷戰」的呼聲，「中國希望團結更多全球南方國家，去反對陣營對抗、集團政治的回潮」。

文：鍾鳴九

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