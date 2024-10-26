2025「國考」325萬人報 最熱1崗1.67萬人爭

較去年擴招160人 報考者增34萬

本次國考共招錄3.97萬人，較去年增加160人，連續七年擴招。今年競爭最激烈的職缺，是中華職業教育社聯絡部「一級主任科員及以下」職位，一個職缺就吸引了16,702人報名。該職位要求大學學歷，沒指定科系專業，沒有戶籍限制等。

藏多職門檻低 平均150人爭1崗

從區域來看，報名人數最多的廣東有25萬人，其次是北京的23萬人。競爭最激烈的是西藏，平均150人競爭1個職位，拋離北京和天津等地，更遠高於傳統「考公（公務員）大省」山東、江蘇和浙江。

中公教育公考專家李茜指出，西藏189個職位中，有161個是享受政策傾斜的西部艱苦邊遠地區職位，佔總職位數的85%。根據國家政策，對報考艱苦邊遠地區的縣級及以下直屬機構的，調整學歷、專業、工作年限、經歷等條件要求，適當降低進入門檻，讓更多人有機會報考。由此，客觀上推動了競爭指數飈升。

163崗無人報名 涵110高門檻

搶奪雖然激烈，但這次國考亦有163個職位無人提交報考申請。其中，110個職位要求有服務基層的工作經歷，需要大學生村官、特崗教師或在軍隊服役5年的經歷，符合條件的考生較少。

從2020至2025年，國考錄取人數依次為2.41萬、2.57萬、3.12萬、3.71萬、3.96萬、3.97萬，儘管本次人數依舊增加，但幅度不及往年，而是趨於穩定。