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軍工電子主力軍 中國電科塌方腐敗 副總經理涉受賄被捕 財新：前董事長總經理雙雙受查

【明報專訊】內地軍工電子巨頭中國電子科技集團有限公司（中國電科）傳出塌方式腐敗，繼該集團副總經理何文忠於前日被宣布以受賄罪名逮捕後，財新網昨報道，中國電科前董事長陳肇雄、前總經理吳曼青亦已雙雙被帶走，二人不僅是央企退休高幹，更是資深軍事科技專家。

中國電科在內地電子裝備、網信體系、產業基礎、網絡安全領域佔據技術主導地位，關乎國家安全和軍隊新質戰鬥力發展。消息昨引起輿論熱議後，財新網突然下架有關報道，多家轉載消息的內地網媒也紛紛刪除，均未作解釋。中國電科官網及社交平台帳號，昨亦沒闢謠或證實消息。

內媒紛刪報道 中國電科官方未闢謠

陳肇雄是福建莆田人，擁有中科院計算機應用專業工學博士學位，長期從事電腦領域相關工作。他2001年調任科技央企，任中國電子信息產業集團公司副總經理、總經理，中國長城計算機集團公司董事長，前者專事網絡安全、高新電子等業務，後者主力電腦及相關產業發展。

2007年底陳肇雄踏入仕途，轉任湖南副省長；2015年10月擔任工業和信息化部副部長，2020年5月接任中國電科董事長兼黨組書記，至2023年3月退休。陳肇雄曾主持完成了十多項國家科技攻關項目，包括成功開發多語種多專業大型智能型機器翻譯系統等。

吳曼青是安徽桐城人，中國工程院副院長、院士。他畢業於解放軍國防科學技術大學電子技術系，是雷達技術和網絡信息體系專家，中國數字陣列雷達理論和技術體系的奠基人和引領者，成功研製空警500預警機雷達。

1990年至2012年的22年期間，吳曼青一直從事雷達研究等工作，曾任中國電科第38研究所長。該所是著名的電子科研機構和供應商，年產值近100億元人民幣，也是國內軍事雷達電子的主要供應商。

吳曼青2012年擔任中國電科總工程師、電子科學研究院長，5年後升任副總經理，2018年8月至2022年9月擔任中國電科總經理兼黨組副書記，是陳肇雄下屬。

值得一提的是，吳曼青2017年3月擔任「社會安全風險感知與防控大數據應用」國家工程實驗室主任，該實驗室設於新疆烏魯木齊，通過大數據與人工智能技術的深度應用，提前發現潛在社會安全事件，提高反恐預警能力。

有關陳肇雄、吳曼青被中紀委調查的消息，上周已在社交圈子流傳，據稱與何文忠的供述有關，不過未能獲得證實。財新網昨引述多名知情人士報道，陳肇雄9月下旬被相關部門帶走，此前吳曼青也已被帶走。

何文忠在擔任中國電科副總經理之前，曾任中電科光電科技有限公司黨委書記、聯合微電子中心有限責任公司理事長等職。中紀委11日宣布開除其黨籍、公職時，指他「靠軍工吃軍工」，利用職務便利為他人在企業經營等方面謀利並收取巨財物，受賄行為從2012年前就已開始。

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