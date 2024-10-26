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拐賣17童 余華英重審再判死刑 當庭上訴 受害者：若真心悔過不是這個狀態

【明報專訊】轟動全國的人販余華英拐賣17兒童案，重審一審昨在貴州宣判。法院再次認為該案情節嚴重，判處余華英死刑，並處沒收個人全部財產；余華英當庭表示上訴。當年受害女童楊妞花昨聽審後表示，參與這麼多次庭審，第一次看到余華英垂頭喪氣、雙手發抖，覺得自己這麼多年的堅持沒有白費。

貴陽市中級法院認為，被告余華英為牟取非法利益，多次拐賣兒童共計17名，造成12個家庭骨肉分離，親情斷裂，有父母為尋找子女多年顛沛流離，抑鬱而終；余華英主觀惡性極深、犯罪情節特別惡劣、犯罪後果極其嚴重；雖有坦白，但不足以從輕處罰。法院遂作出死刑判決。

余華英去年9月因被認定拐賣11名兒童，一審判處死刑，她提出上訴。貴州省高級法院認為，原判遺漏其他犯罪事實，將案件發還重審。貴陽市檢察院偵查後發現，余華英涉嫌在貴州及雲南另拐走6名兒童，令受害兒童增至17人；當中除一人由警方送回家外，其餘16名兒童被拐賣到河北邯鄲市。

昨日有眾多受害者家庭趕赴貴州聽審。曾被余華英拐走、之後尋親成功的楊妞花步出法庭後情緒激動，稱聽到宣判結果後忍不住流淚。她表示，人口販子對被拐子女與原生家庭的傷害罄竹難書，被拐賣的孩子在成長過程中受到許多攻擊，如能遇見好一點的養父母算是幸運。

5歲被拐 2022年楊妞花助警方調查

楊妞花回憶宣判後余華英狀態：「因為她怕死，如果真心悔過不是這個狀態，我覺得她每一根汗毛都在害怕。」當法官詢問余華英是否上訴時，她沒有任何猶豫提出上訴。

余華英的落網與楊妞花提供的線索有關。楊妞花在1995年跟隨外出打工的父母搬到貴陽，不久後，余華英搬入隔壁單位。最終余華英騙取楊妞花家人的信任，將5歲的她拐走，並以2500元（人民幣，下同）的價格，賣到河北邯鄲一個家庭。

到了2021年，楊妞花在抖音發布尋親影片，最終找回胞姐，但得悉父母已離世。2022年6月，貴陽警方開始偵查楊妞花被拐賣案件，月底余華英在重慶市被捉獲。

偕男友販賣親生子 啟拐童之路

余華英1963年出生於雲南，20多歲外出打工時結識龔顯良。兩人同居期間，余華英生下一個男孩。他們通過中間人以5000元把親生骨肉賣到河北，開啟了拐賣兒童斂財的罪惡之路。

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