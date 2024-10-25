駐京周記：以胖東來超市為師 京城永輝謀翻身

地鐵站步行一公里方達仍火爆

這次被「爆改」的永輝超市，位於北京市石景山區，從地鐵6號線終點金安橋站出發，要步行一公里才能到達，地理位置屬於「偏遠地帶」。

記者昨日前往體驗，儘管是工作日，超市裏依舊人頭湧動，很多人還推着嬰兒車來逛超市。熱門貨架前排起了長龍，試吃隊伍打蛇餅。尤其是烘焙和油炸食品區域，隊尾看不到龍頭。

相比其他超市，喜多隆店的烘焙麵店等熟食區域要大很多，產品種類也增加不少，還有許多網紅蛋糕麵包產品出售。蔬菜水果區域商品被分門別類擺放整齊，很多蔬菜已加工處理，沒有泥土和多餘葉子壓秤，工作人員還提供榴槤剝殼打包服務。

以前逛超市經常被貨架攔出「固定路線」，水果、蔬菜等熱銷貨品放在超市最裏面，生活用品和廚房類產品通常擺外圍，通過曝光來增加購買量。「爆改」以服務為宗旨，消費者在店內可以隨意行走，能第一時間抵達生鮮區域購買。店內生鮮貨架也貼上了「不售隔夜」的備註，熟食標註了詳細的配料表。相比傳統超市，這裏店內各類工作人員數量明顯增多，每個貨架前都有1至2名員工，態度非常熱情，問路問價都能快速作答。

胖東來超市源於河南許昌，主打服務，有「超市界海底撈」之稱，員工薪金也較同行高。在實體零售不景大環境下，胖東來營業額極為亮眼，今年6月「幫扶」改造河南鄭州一家永輝超市，亦令該店瞬間熱爆。

這次北京永輝超市是自主模仿，先後派遣多組人員前往河南胖東來門店學習，自行調整經營。不過，在北京這樣複雜的零售環境中闖出一片天嗎？

主打服務 人力成本成隱憂

記者發現店裏「做北京做幸福的超市」這句口號幾乎掛滿了超市各面牆，惟排長隊顧客的表情已有些不耐煩。店內同質化依舊很嚴重，很多品類在山姆、盒馬、七鮮、開市客等超市也都有銷售，價格也未見優勢。

而比其他超市更複雜的人力培養模式，甚至成倍的人力成本，都是壓在永輝頭上的一座大山。從來沒有長紅的網紅，永輝超市能否抓住風口逆襲，仍需不斷努力。

駐京記者 王佩凡