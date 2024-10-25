明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

駐京周記：以胖東來超市為師 京城永輝謀翻身

【明報專訊】北京永輝超市「學習胖東來」自主改造的首家門店——石景山喜隆多店19日恢復營業，隨即火爆京城，首日超5萬人進入超市，支付客流約1.4萬人次，單日銷售總額達170萬元人民幣，超過改造前的日均銷售額的6倍。

地鐵站步行一公里方達仍火爆

這次被「爆改」的永輝超市，位於北京市石景山區，從地鐵6號線終點金安橋站出發，要步行一公里才能到達，地理位置屬於「偏遠地帶」。

記者昨日前往體驗，儘管是工作日，超市裏依舊人頭湧動，很多人還推着嬰兒車來逛超市。熱門貨架前排起了長龍，試吃隊伍打蛇餅。尤其是烘焙和油炸食品區域，隊尾看不到龍頭。

相比其他超市，喜多隆店的烘焙麵店等熟食區域要大很多，產品種類也增加不少，還有許多網紅蛋糕麵包產品出售。蔬菜水果區域商品被分門別類擺放整齊，很多蔬菜已加工處理，沒有泥土和多餘葉子壓秤，工作人員還提供榴槤剝殼打包服務。

以前逛超市經常被貨架攔出「固定路線」，水果、蔬菜等熱銷貨品放在超市最裏面，生活用品和廚房類產品通常擺外圍，通過曝光來增加購買量。「爆改」以服務為宗旨，消費者在店內可以隨意行走，能第一時間抵達生鮮區域購買。店內生鮮貨架也貼上了「不售隔夜」的備註，熟食標註了詳細的配料表。相比傳統超市，這裏店內各類工作人員數量明顯增多，每個貨架前都有1至2名員工，態度非常熱情，問路問價都能快速作答。

胖東來超市源於河南許昌，主打服務，有「超市界海底撈」之稱，員工薪金也較同行高。在實體零售不景大環境下，胖東來營業額極為亮眼，今年6月「幫扶」改造河南鄭州一家永輝超市，亦令該店瞬間熱爆。

這次北京永輝超市是自主模仿，先後派遣多組人員前往河南胖東來門店學習，自行調整經營。不過，在北京這樣複雜的零售環境中闖出一片天嗎？

主打服務 人力成本成隱憂

記者發現店裏「做北京做幸福的超市」這句口號幾乎掛滿了超市各面牆，惟排長隊顧客的表情已有些不耐煩。店內同質化依舊很嚴重，很多品類在山姆、盒馬、七鮮、開市客等超市也都有銷售，價格也未見優勢。

而比其他超市更複雜的人力培養模式，甚至成倍的人力成本，都是壓在永輝頭上的一座大山。從來沒有長紅的網紅，永輝超市能否抓住風口逆襲，仍需不斷努力。

駐京記者 王佩凡

上 / 下一篇新聞