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習近平籲盡快緩和俄烏局勢 普京：按現實研究

【明報專訊】國家主席習近平周四（24日）在「金磚+」領導人對話會上針對俄烏戰爭呼籲，「我們要推動局勢盡快緩和，為實現政治解決鋪平道路。」同場出席會議的俄羅斯總統普京表示，烏克蘭正被用來嚴重威脅俄羅斯安全；他會後在記者會強調，所有人都有意使衝突盡快、和平地結束，俄方有意根據現實情况研究烏克蘭和平協議的任何方案。

結束出席金磚峰會後，習近平昨深夜已返抵北京。當地時間24日上午在喀山舉行的「金磚+」對話會，包括金磚十國領導人或代表，以及25位受邀嘉賓國領導人或代表等出席。習近平發言時提到，全球南方群體性崛起，是世界大變局的鮮明標誌；世界和平和發展仍面臨嚴峻挑戰，全球南方振興之路注定不會平坦。

另稱推動加沙全面停火

阻戰火在黎巴嫩蔓延

新華社報道，習近平表示，中國和巴西聯合發表了「六點共識」，會同有關「全球南方」國家發起了烏克蘭危機「和平之友」小組，要推動烏克蘭危機局勢盡快緩和，為實現政治解決鋪平道路。他亦提到要繼續推動加沙地帶全面停火，重啟「兩國方案」，並阻止戰火在黎巴嫩蔓延。

喀山宣言譴責以國 烏戰着墨少

俄羅斯衛星通訊社報道，普京表示，很多金磚國家成員國都支持中國和巴西提出的倡議，「我們也感謝我們的合作伙伴關注這一衝突並尋找解決方案。」

不過在金磚峰會前日發表的《喀山宣言》，有關烏克蘭部分着墨甚少，僅提到所有國家都應遵守《聯合國憲章》宗旨和原則，並讚揚旨在透過對話與外交手段、和平解決衝突的相關調解及斡旋建議。針對以巴衝突部分則明顯較多篇幅，包括點名譴責以色列的多項行動。

被問及《喀山宣言》中為何較少提及烏克蘭問題時，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「對金磚國家而言，烏克蘭並不是核心議題。這一點，在金磚峰會議程上得到了恰當體現」。

基輔方面認為，來自喀山的迹象顯示，俄對烏發動戰爭得到的支持愈來愈少。歐盟方面批評，俄羅斯總統為了實現政治目的，惡意利用金磚峰會。

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