基層部門頻致電居民「催生」被斥滋擾 打探經期問備孕計劃 內媒：「人口動態監測」措施

四川成都的劉晨（化名）上月接到一個來自街道辦的電話，工作人員詢問是否有準備懷孕（備孕）的計劃，她回覆未婚狀態後，對方掛斷電話。劉晨稱，該街道辦是她曾經的工作所在地，她並沒婚育想法，被工作人員直接問生育計劃，覺得有些被冒犯。

福建福州90後女生梨子（化名）去年9月註冊結婚後，半年多時間內接到4次社區工作人員打來的電話，問她「你懷孕了嗎？」梨子她對重複詢問感到不耐煩，她告訴工作人員自己一整年都沒有生育計劃。就在本周二，該社區又打來兩次電話，她拒聽。

答不婚不育被勸應「響應國家號召」

江蘇網民「閃閃惹人愛」14日在小紅書發帖，稱接到街道辦電話詢問最近一次月經的時間，近期有無生育的打算，家中有無養寵物等問題，又稱寵物狗有寄生蟲對孩子不好。有網民表示，曾接電話後回應「不婚不育」，被對方勸「要有大局觀，響應國家號召」。有人表示，自己在北京工作，曾定期收到來自家鄉的「催生」電話，回家過年更會被要求到鎮上接受體檢，直至「生娃以後再沒人騷擾」。

記者發現，早在2019年就有網民反映遭「街道辦電話催生」。近日「催生」話題再引起熱議，大批網民近日留言分享自己遭「催生」的經歷。收到「催生」電話的網民大多數是女性，有人表示，如果拒接來電，「催生」電話就會打給丈夫。

有學生收備孕補助宣傳短訊

除了「催生」電話，不少山東網民自6月起陸續收到來自「山東省生育力評估中心」的手機短訊，提醒女性申請備孕檢查補助，有網民表示自己是學生也收到。「催生」電話受廣泛批評，有網民擔心私隱遭侵犯，有網民質疑以網格化管理模式「催生」效果有限。

為應對中國人口變化，中央及地方近年建立覆蓋廣泛的人口監測體系，加強對出生人口和育齡女性等人群的管理和服務。

山東省一個縣級市的街道計生辦副主任對財新網表示，當居民在民政局登記結婚或產子後，資料會被傳送到街道計生辦；街道計生辦會把資料發送給各社區計生幹部，他們通過電話、網絡或當面等方式聯繫居民提供服務。

目前基層計生辦會以月、季、年為單位，上報結婚生育等人口資料。在「一孩政策」時期，部門工作主要做計劃生育管理，現在已轉向生育服務。有多地工作人員稱，服務並不限於「催生」，還有發放補貼，宣傳新政策等，強調本地生育率並沒納入工作考核指標。

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