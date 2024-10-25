3中國留學生在泰遭綁架 威脅送往電騙園區 涉同胞加害

綜合多家泰媒報道，泰國警方22日公布了該宗綁架勒索案的調查進展。警方表示，3名中國留學生在開學前，接觸到一名中國同胞表示提供送貨工作，薪資為10萬泰銖（約2.3萬港元）。3人於10月19日抵達目的地等待送貨，當晚被一黑色車輛載走，隨後遭拘禁在達府的湄索縣一間辦公室內，該處與緬甸隔河相望。

拘泰緬邊境辦公室內 持槍漢看守

受害留學生稱，他們被拘禁期間，有6至7名持槍男子看守，綁匪威脅3人拿出150萬泰銖（約35萬港元）贖金，否則會將他們送至緬甸電訊詐騙園區。涉事留學生試圖與綁匪談判，其中一名18歲女學生向在中國的家人求救，其母親最終從中國向綁匪轉帳10萬元人民幣（約47萬泰銖）贖金後，3人被釋放，隨後在達府樸帕縣的森林中被當地村民發現，經檢查，3人均未受傷，精神狀况正常。

另據泰國《世界日報》報道，10月21日，兩名經營房屋租賃業務的中國男子向曼谷警方報案，稱19日遭5名持槍歹徒闖入工作地點搶走320萬泰銖（約74萬港元）現金，之後將二人綁架帶往那空那育府，勒索60萬美元，最終受害者在中國的親戚匯款27萬美元（約210萬港元）後獲釋。受害者表示，綁匪包括兩名中國和3名緬甸人。

今年3月，亦有一名在曼谷一所大學就讀音樂專業的大三年級中國女留學生遭綁架，最後被殘殺後棄屍香蕉林。經中泰警方合作，中國公安事後在湖北武漢市拘捕3名中國籍疑犯。