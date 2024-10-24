庫克訪京 推「蘋果智能」在華落地

晤工信部長 允續增在華投資

據工信部官方帳號「工信微報」消息，雙方針對蘋果公司在華發展、網絡數據安全管理、雲服務等議題交換意見。金壯龍表示，近年中國擴大電信領域對外開放，為各國企業在華投資興業創造機遇。中國將持續擴大高水平對外開放，推進數字產業化和產業數字化，為各國投資者提供更多機遇、更好環境。希望蘋果繼續深耕中國市場，加大創新投入，與中國企業共同成長，共享高質量發展紅利。

這次是庫克繼今年3月後再次訪華。據庫克的新浪微博帖文，他此行到訪了北京順義的農場、王府井的蘋果門店，以及新浪微博總部。此外還到訪了中國移動，拜訪中國移動董事長楊傑。

外界猜測，庫克此行或為推動人工智能系統「蘋果智能」（Apple Intelligence）盡快在華落地。蘋果在6月發布蘋果智能的功能，10月向美國用戶推送測試版本，但尚未在中國推出。庫克8月透露，蘋果正與中國的監管機構接觸，以了解監管要求。

昨訪問新浪微博期間，庫克回應有關「蘋果智能何時入華」的問題，他稱蘋果正努力推進，「這背後有非常具體的監管流程，我們需要走完這個流程，也希望盡快將它帶給中國消費者」。 ​