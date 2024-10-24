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拆解產品現台積電晶片 華為：禁令後未用

【明報專訊】晶片等電子產品研究機構「TechInsights」近期拆解了華為人工智能處理器昇騰910B，在其中發現了台積電製造的晶片。台積電周一回應稱，已主動將此事通知封殺華為的美國政府，目前未被捲入有關調查。

台積電：已報告美國

美商務部未評論「正調查否」

美國商務部則表示，注意到相關情况，未評論是否正調查。

路透社報道引述知情人士稱，「TechInsights」在發表報告前將其發現告知台積電，促使台積電在數周前報告美國商務部。台積電强調公司遵守法律及美國相關出口禁令，自2020年9月就停止向華為供應晶片，公司對出貨全面監控，確保符合出口管制。

彭博引述匿名台積電職員稱，台積電發現出售給某客戶的產品流向華為，已在10月中旬停止向該客戶供貨。

華為也聲明，自禁令生效，未通過台積電生產任何晶片。

台經濟部長郭智輝昨表示，台灣尊重美國的出口管制措施，會和台積電充分溝通。被問及是否會調查「洗產地」嫌疑，他表示不回答「假設問題」。

學者：轉賣商機大 買家真身難查

對此，美國「自由亞洲電台」引述台國防安全研究院副研究員侍建宇表示，任何制度都有漏洞，轉賣晶片是很大的商機，供貨廠商很難查證買家真正身分。

報道另引述南台科技大學財務金融系助理教授朱岳中表示，華為昇騰910系列曾委託台積電代工，如果未來出現台積電不知道的新設計，台積電則有可能在不知情情况下幫華為代工。

翻查公開資料，華為昇騰和鯤鵬生態系統的首席運營官王濤曾在6月的南京世界半導體大會上表示，華為昇騰910B在訓練大型語言模型時的效率達Nvidia A100的80%，在某些場合超過後者。

相關字詞﹕人工智能 晶片 台積電 華爲

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