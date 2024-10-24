習晤莫迪 籲管控分歧彼此成就

【明報專訊】中印就邊境問題達成解決方案後，國家主席習近平昨日下午與印度總理莫迪在金磚峰會期間舉行雙邊會談。這是兩人相隔5年後首次會晤。習近平表示，中印應加強合作，妥善處理矛盾分歧。
峰會開幕前夕，印度外交部長蘇傑生周一透露，印中就邊境問題達成了協議，雙方已完成脫離接觸。印媒報道稱，這為習近平與莫迪會見奠定基礎。
新華社昨報道，習近平表示，中國和印度同為文明古國、發展中大國、全球南方重要成員，都處在各自國家現代化建設的關鍵時期；雙方應加強溝通和合作，妥處矛盾分歧，相互成就彼此發展夢想。習還稱，雙方要肩負起國際責任，為廣大發展中國家聯合自強作表率，為推動世界多極化、國際關係民主化作貢獻。
莫迪：維護邊境和平兩國首務
另據路透社報道，莫迪在會面中提到，維護邊境和平穩定應是兩國的首要任務，並指兩國關係應建基於相互尊重，印中關係不單對兩國人民非常重要，對全球和平、穩定與進步亦非常重要。他歡迎雙方就邊界達成協議，又相信雙方抱着開放心態會談，會帶來建設性的討論。
中印軍隊2020年在加勒萬河谷爆發嚴重衝突，導致20名印度士兵及4名中國軍人死亡，之後雙方在各自的控制線兩側部署軍隊長時間對峙。自邊界衝突以來，習近平和莫迪曾在多個國際場合碰面，但未舉行正式雙邊會談。