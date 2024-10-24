習晤莫迪 籲管控分歧彼此成就

峰會開幕前夕，印度外交部長蘇傑生周一透露，印中就邊境問題達成了協議，雙方已完成脫離接觸。印媒報道稱，這為習近平與莫迪會見奠定基礎。

新華社昨報道，習近平表示，中國和印度同為文明古國、發展中大國、全球南方重要成員，都處在各自國家現代化建設的關鍵時期；雙方應加強溝通和合作，妥處矛盾分歧，相互成就彼此發展夢想。習還稱，雙方要肩負起國際責任，為廣大發展中國家聯合自強作表率，為推動世界多極化、國際關係民主化作貢獻。

莫迪：維護邊境和平兩國首務

另據路透社報道，莫迪在會面中提到，維護邊境和平穩定應是兩國的首要任務，並指兩國關係應建基於相互尊重，印中關係不單對兩國人民非常重要，對全球和平、穩定與進步亦非常重要。他歡迎雙方就邊界達成協議，又相信雙方抱着開放心態會談，會帶來建設性的討論。

中印軍隊2020年在加勒萬河谷爆發嚴重衝突，導致20名印度士兵及4名中國軍人死亡，之後雙方在各自的控制線兩側部署軍隊長時間對峙。自邊界衝突以來，習近平和莫迪曾在多個國際場合碰面，但未舉行正式雙邊會談。