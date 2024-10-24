習籲金磚擴員 創國際金融新體系 倡做大新開發銀行 順應「全球南方」崛起

據新華社報道，習近平昨出席金磚國家領導人第十六次會晤時發表講話。習近平強調，世界進入新的動盪變革期，是任由世界動盪不安，還是推動其重回和平發展正道，面臨關鍵抉擇。

提5建議 推「大金磚合作」

習近平提出5點建議，包括建設和平金磚、創新金磚、綠色金磚、公正金磚及人文金磚。他強調，中方願同金磚各國一道，開創「大金磚合作」高質量發展新局面，共同推動構建人類命運共同體。

習近平提到，擴員是金磚發展史上的重要里程碑，也是國際格局演變的標誌事件。這次峰會又決定邀請多個國家成為金磚伙伴國，這是金磚發展過程中的又一重要進展。

習認為，國際力量對比正深刻演變，但全球治理體系改革長期滯後。他續稱要順應「全球南方」崛起大勢，積極回應各國加入金磚合作機制的呼聲，推進擴員和設置伙伴國進程，提升發展中國家在全球治理中的代表性和發言權。

習稱，當前形勢下，國際金融架構改革緊迫性突出。金磚國家要發揮引領作用，深化財金合作，促進金融基礎設施互聯互通，維護高水平金融安全，「做大、做強」新開發銀行，推動國際金融體系更好反映世界經濟格局變化。

習近平亦宣布，中國將實施金磚數字教育能力建設計劃，未來5年在金磚國家設立10個海外學習中心，為1000名教育管理人員和師生提供培訓機會。

金磚國家峰會首次以10個成員國的形式舉行。今年初，埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞成為金磚國家正式成員。金磚擴員後，人口佔全球近半，地區生產總值（GDP）全球佔比超過37%，平均經濟增長率預計為4%，均超過七國集團（G7）。

普京：30國表態冀加入

峰會東道主、俄羅斯總統普京在小範圍會議致辭時表示，俄羅斯致力鞏固金磚國家的威信，聚焦解決地區和國際問題，目前有逾30個國家表態希望加入金磚。他支持金磚擴員，認為不可以忽視南方和東方國家的意願。

商建新支付系統 路透：幾無進展

這次峰會其中一個焦點議題，是討論普京提出的，推出金磚國家主導的國際支付系統，取代現有的環球銀行間金融電信協會（SWIFT）支付系統。俄羅斯因入侵烏克蘭而被排除在SWIFT之外。

因受傷未能到場的巴西總統盧拉透過視像表示，是時候在金磚國家之間建立新的支付系統。普京和習近平在會談期間，亦討論了俄中兩國結算基礎設施的問題。

峰會公報提到，同意討論和研究建立獨立跨境結算系統的可行性。路透社則報道，該項計劃「欠缺細節」、「幾乎沒有取得進展」。

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