北京警方遣返涉毒福士高管

在昨例行記者會上，外交部發言人林劍表示，據了解福士公司的「這名人士因為吸食可卡因被中國的公安機關依法行政拘留10日，並遣送出境」。

自泰度假返華 藥檢陽性

據德媒《圖片報》（Bild）昨報道，被驅逐的是福士汽車駐中國的首席營銷官森皮爾，因涉藥檢呈陽性，目前已遭中國驅逐出境。報道稱，森皮爾在泰國度假結束後回到中國，入境時被檢出血液中含有大麻和可卡因成分，中國警方隨即將其拘禁，並告知他將被遣送出境。

對於該案，德國外交部表示，「已知曉此案」；德國駐中國大使館「依例前往探視當事人，並與他的家屬及中國地方當局聯繫」。報道披露的處罰決定書顯示，北京公安朝陽分局本月10日決定對森皮爾行政拘留。

周日行政拘留期滿後，福士汽車及德國大使館有關人員見到了森皮爾，其隨後被要求必須離開中國。2022年，森皮爾被福士派往中國，期待他能幫助公司提升福士汽車在中國的銷量。對於此案，福士公司拒絕評論。