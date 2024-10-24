廣州拒變性舞者金星演出 稱合規會批

【明報專訊】內地知名變性舞蹈家金星前天在網絡公開致函廣州市文旅局審批處處長宋書琴，稱由其自導自演的劇作家曹禺的著名舞台劇《日出》，宋書琴因個人原因拒絕審批演出申請。金星要求得到拒絕審批的理由。事件在網絡引發熱議，廣州市文旅局工作人員昨（23日）表示，只要演出是合法合規的，就會審批通過。
金星稱因個人原因 局方：非一言堂
金星前天在個人新浪微博發文質問宋書琴，稱自己的話劇即將在廣州大劇院上演，但卻因宋的個人原因，演出申請被拒絕審批通過；金星要求公開拒絕審批理由並出示相關文件，否則就是宋公權私用。金星又稱，這部舞台劇已經在全國演出了4年，到了廣州卻被拒絕審批通過，因此要求官方給予回應。
《現代快報》昨引述廣州文旅局工作人員稱，演出審批工作並非一個人能夠決定，按照過往經驗，申請只要報送材料合格齊全，就能夠通過。因此，金星團隊的話劇演出申請遭拒，可能是存在報送材料不齊全等情况。
有網民疑關「彩虹旗」事件
事件引發網絡熱議。有網民揣測，廣州暫未審批通過，或與今年1月份發生在山西太原的「彩虹旗」事件有關聯。當時，《日出》演出結束後，有觀眾衝上舞台並展示代表性少數群體（ LGBT），上寫「愛與性別無關」的「彩虹旗」，事件曾引發短暫騷動。金星昨就此回應稱，她當時見狀及時搶過旗子，安撫了現場觀眾的情緒，並把「彩虹旗」扔到身後完成了謝幕，「清者自清，敢作敢當」。