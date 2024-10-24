廣州拒變性舞者金星演出 稱合規會批

金星稱因個人原因 局方：非一言堂

金星前天在個人新浪微博發文質問宋書琴，稱自己的話劇即將在廣州大劇院上演，但卻因宋的個人原因，演出申請被拒絕審批通過；金星要求公開拒絕審批理由並出示相關文件，否則就是宋公權私用。金星又稱，這部舞台劇已經在全國演出了4年，到了廣州卻被拒絕審批通過，因此要求官方給予回應。

《現代快報》昨引述廣州文旅局工作人員稱，演出審批工作並非一個人能夠決定，按照過往經驗，申請只要報送材料合格齊全，就能夠通過。因此，金星團隊的話劇演出申請遭拒，可能是存在報送材料不齊全等情况。

有網民疑關「彩虹旗」事件

事件引發網絡熱議。有網民揣測，廣州暫未審批通過，或與今年1月份發生在山西太原的「彩虹旗」事件有關聯。當時，《日出》演出結束後，有觀眾衝上舞台並展示代表性少數群體（ LGBT），上寫「愛與性別無關」的「彩虹旗」，事件曾引發短暫騷動。金星昨就此回應稱，她當時見狀及時搶過旗子，安撫了現場觀眾的情緒，並把「彩虹旗」扔到身後完成了謝幕，「清者自清，敢作敢當」。