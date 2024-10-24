波鞋「限量版」2折賣 滬警破盜版集團 利潤9倍 跨閩粵兩省產銷鏈完整

央視「正點財經」昨（23日）報道，直播帶貨近年成為電商界風口，在帶給消費者方便的同時，也讓一些不法分子趁虛而入。今年6月中旬，上海知名運動鞋品牌的公司工作人員向上海浦東公安分局洋涇派出所報案稱，近期發現有人在直播間公然售賣疑似假冒該公司品牌波鞋，稱這一行為不僅嚴重侵犯了公司的合法權益，也損害了廣大消費者的利益。

接到報案後，浦東公安分局陸家嘴公安處迅速成立了專案組民警開展偵破工作，警方通過調查，逐漸掌握一個橫跨福建、廣東兩省的犯罪集團基本情况。

附正版QR code 消費者難求證

浦東公安分局陸家嘴公安處警員陳冲表示，該集團通過在電商平台直播間帶貨，在直播中以「限量版」為銷售噱頭，再用低價吸引消費者迅速落單，甚至承諾假一賠三。該品牌相關類型的波鞋約3000元，而盜版鞋在直播間多以600多元至1000多元的所謂「折扣價」出售。

封禁後註冊新直播間續賣

搗3作坊拘9人 涉金額162萬

集團還訂製假冒防偽扣，可掃上面的QR Code鏈接進入正版官網，但消費者卻無法在網站溯源求證波鞋是否為正品；如有消費者因鞋子質量投訴，還有人負責售後為消費者提供貨品修復及退款。當直播間被投訴封禁後，他們會註冊新的直播間繼續售賣。

警方指出，該集團成員分工明確，從生產源頭到銷售終端，形成了一條完整的假冒運動鞋產銷鏈。浦東警方通過3個月的縝密偵查，於9月13日，專案組兵分多路，在外省多地同時行動，成功抓獲9名主要經營者；搗毀3處製售假冒波鞋的作坊，當場查獲假冒品牌各系列波鞋900餘雙，涉案金額達162餘萬元。

據疑犯口供，只要波鞋有新款推出且熱度較高，他們就通知生產廠家盡快仿製。然後會安排客服在網店上宣傳，發布新品上架時間，讓買家下單購買。隨着生意越做越大，有些人將親屬也拉入其中，成員根據工作業績收取提成。