查KFC用基改油 市監被轟亂執法 報道稱立案調查 肯德基揭失實刪文

據天津日報集團旗下的《每日新報》昨報道，河西區市場監管執法人員在巡查一家肯德基時發現，該店內有兩桶標明為「益海嘉里、榮譽出品」的「陽光牌」大豆油。該桶裝的顯著位置還標明為「餐飲原料、非零售」。執法人員仔細查看該產品的配料表後指出，該產品標明加工原料為「轉基因大豆」，隨即封存扣押調查。

報道又配以記者暗訪揭露，稱該市多家肯德基門店均存在使用基因改造大豆油的情况。報道引述天津市場監管系統披露，已經有多個分局發現轄區內肯德基使用的都是同品牌的基因改造大豆油，且都沒有向消費者明示；「多區市場執法人員也分別對這一涉嫌違法行為進行了立案調查」。

事件引發各方關注，「肯德基被曝用轉基因大豆油」等話題昨也衝上新浪微博熱搜榜。不過，輿論並未一邊倒指摘肯德基，有不少評論認為天津公權部門濫用公權胡亂執法，違反國務院有關「行政執法要以維護社會主義市場經濟秩序為根本目標」指示。

輿論未一邊倒斥KFC

媒體人：執法沒法律依據

長期從事食品安全領域報道的內地媒體人洪廣玉撰文稱，天津市市場監管部門此次執法和處罰是錯誤的，是沒有法律依據的。原因是中國沒有法規界定餐飲環節使用了基因改造食用油（製作的食物）叫做「轉基因食品」，地方監管部門無權自行釋法。

據《南方日報》旗下的「南方+」報道，肯德基方面昨下午對此事回應稱，「天津日報的公眾號及官方微博發布報道由於失實，目前已刪除，更無立案調查一事。」昨下午，最先報道此事的媒體社媒平台，已將報道刪除；在《每日新報》的電子版面上，點擊亦無法查閱報道原文。