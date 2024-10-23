金磚峰會前 中印邊境問題達解決方案 回2020衝突前情况 外界料鋪路習莫會

印外長：倘擾亂和平 雙方關係怎發展？

印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）在周一提到，中印邊境脫離接觸的過程「已經完成」，令局勢回復到2020年的情况，相關細節將在適當時候公布。蘇傑生稱，中印達成了諒解，能夠像2020年之前那樣繼續巡邏，這歸功於「堅持不懈的外交」。他說：「如果擾亂了和平與安寧，雙方關係的其餘部分，又怎麼能向前發展呢？」

這一消息是在莫迪到俄羅斯出席金磚國家峰會的前一天發布，習近平也已抵達喀山出席峰會，兩人有望舉行場邊會談。根據中國外交部資料，習近平與莫迪對上一次會晤是在2019年11月，雙方出席金磚峰會期間舉行雙邊會見。自2020年5月中印邊境衝突以來，習近平和莫迪在多邊外交場合僅碰面寒暄，較大進展是2023年8月出席金磚峰會期間有「交談」。

中國外交部發言人林劍昨在記者會上證實，近段時間以來，中印雙方通過外交和軍事渠道，就中印邊境的有關問題保持密切溝通，「目前雙方已就有關問題達成解決方案」。林劍稱，下一步中國將與印度，落實好上述方案。他沒有說明該方案的內容。

針對有關協議是否為「習莫會」開闢了道路的問題，林劍稱「如有相關消息，中方將及時發布」。《印度時報》報道，印度外交秘書米斯里被問及同樣問題時也說，將會通報雙邊關係的最新進展。

訂兩軍邊境巡邏時間表

同監察主權爭議地區

印度陸軍參謀長Upendra Dwivedi表示，實控線恢復到2020年4月的現狀將分階段進行。他強調脫離接觸、降級和緩衝區管理等步驟，對於緩解印中之間的緊張局勢至關重要。路透社引述知情的印度軍官表示，根據協議，雙方會制訂時間表，安排兩軍在邊境地區巡邏，雙方亦將共同監察有主權爭議地區，並定期召開會議，確保沒有違反協議。

2020年5月起，中印兩軍在西段邊境開始發生衝突，6月的加勒萬河谷流血事件是自中印之間數十年來最嚴重衝突，此後雙方在邊境地區增加軍事部署，兩國關係陷入緊張，政治、經濟合作倒退。

彭博社指出，中國是印度最大的貿易伙伴之一，印度製造業依賴中國的零件和原材料；中印都對改善關係感興趣，但該協議「看起來不太可能結束兩國的所有摩擦」，印度與美、日、澳組成了四方安全對話，中印則在戰略競爭。美國國務院發言人則表示，正密切關注事態發展，並稱美國不了解有關方案內容的細節。

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