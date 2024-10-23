金磚峰會前 中印邊境問題達解決方案 回2020衝突前情况 外界料鋪路習莫會

【明報專訊】經歷超過4年的邊境軍事對峙關係，中印兩國在喀山金磚峰會舉行前夕，就邊境問題達成解決方案，回到2020年衝突之前的情况。外界認為有關協議為中國國家主席習近平與印度總理莫迪在峰會期間舉行會晤鋪平了道路，中印外交部昨均對「習莫會」可能性不置可否。
印外長：倘擾亂和平 雙方關係怎發展？
印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）在周一提到，中印邊境脫離接觸的過程「已經完成」，令局勢回復到2020年的情况，相關細節將在適當時候公布。蘇傑生稱，中印達成了諒解，能夠像2020年之前那樣繼續巡邏，這歸功於「堅持不懈的外交」。他說：「如果擾亂了和平與安寧，雙方關係的其餘部分，又怎麼能向前發展呢？」
這一消息是在莫迪到俄羅斯出席金磚國家峰會的前一天發布，習近平也已抵達喀山出席峰會，兩人有望舉行場邊會談。根據中國外交部資料，習近平與莫迪對上一次會晤是在2019年11月，雙方出席金磚峰會期間舉行雙邊會見。自2020年5月中印邊境衝突以來，習近平和莫迪在多邊外交場合僅碰面寒暄，較大進展是2023年8月出席金磚峰會期間有「交談」。
中國外交部發言人林劍昨在記者會上證實，近段時間以來，中印雙方通過外交和軍事渠道，就中印邊境的有關問題保持密切溝通，「目前雙方已就有關問題達成解決方案」。林劍稱，下一步中國將與印度，落實好上述方案。他沒有說明該方案的內容。
針對有關協議是否為「習莫會」開闢了道路的問題，林劍稱「如有相關消息，中方將及時發布」。《印度時報》報道，印度外交秘書米斯里被問及同樣問題時也說，將會通報雙邊關係的最新進展。
訂兩軍邊境巡邏時間表
同監察主權爭議地區
印度陸軍參謀長Upendra Dwivedi表示，實控線恢復到2020年4月的現狀將分階段進行。他強調脫離接觸、降級和緩衝區管理等步驟，對於緩解印中之間的緊張局勢至關重要。路透社引述知情的印度軍官表示，根據協議，雙方會制訂時間表，安排兩軍在邊境地區巡邏，雙方亦將共同監察有主權爭議地區，並定期召開會議，確保沒有違反協議。
2020年5月起，中印兩軍在西段邊境開始發生衝突，6月的加勒萬河谷流血事件是自中印之間數十年來最嚴重衝突，此後雙方在邊境地區增加軍事部署，兩國關係陷入緊張，政治、經濟合作倒退。
彭博社指出，中國是印度最大的貿易伙伴之一，印度製造業依賴中國的零件和原材料；中印都對改善關係感興趣，但該協議「看起來不太可能結束兩國的所有摩擦」，印度與美、日、澳組成了四方安全對話，中印則在戰略競爭。美國國務院發言人則表示，正密切關注事態發展，並稱美國不了解有關方案內容的細節。
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