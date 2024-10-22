高空拋磚擊斃路人 厭世青年判死伏法 受害者家屬：被告聞覆核判決露笑

去年6月的「長春高空擲物致死案」備受社會矚目。去年底，長春市中級法院「以危險方法危害公共安全」罪名判處周男死刑，他未提出上訴。依照內地法律，該案進入最高法院的死刑覆核程序。最高法院昨對死刑覆核依法作出裁定，並於昨上午由長春市中級法院代為宣布結果。

受害人姊：妹妹探朋友出事 原事業順暢料結婚

受害者姊姊婁女士昨對「紅星新聞」稱，罪犯被判死刑罪有應得，她對這一結果並不意外，「因為妹妹是學法律的，所以我對法律很敬畏也很有信心，而且通過和法院、檢察院的接觸，我感覺到這些辦案人員都很正義」。

去年6月22日晚上，受害女子小婁路過長春市紅旗街萬達廣場夜市小吃街，被從33層高樓扔下的一塊磚頭砸中，在送往醫院途中不幸離世，歿年28。小婁姊姊稱，妹妹生前在北京工作，事發前，原本是去長春看望朋友，「她正處於事業上升期，還有一個感情穩定的男朋友，都已經有結婚計劃了」。

據小婁姊姊憶述，警方告訴她，疑犯是一名20多歲的江西男子，十幾天前來到吉林長春，無固定職業，住在日租房裏。去年7月24日，長春市公安局朝陽區分局出具的鑑定意見通知書顯示，周姓疑犯涉案時為無精神病，具備完全刑事責任能力。

據警方調查，在砸中婁姓女子前，周男還曾從高樓向外投擲兩桶5公升桶裝水、3罐未開封可樂，砸到另外二人，傷及腿部、額部等部位。

因生活不順恨社會 涉案時無精神病

去年11月底，吉林省長春市中院公開審理該案。長春市檢察院指控，周姓被告人因不能自食其力，產生厭世、仇視社會情緒，遂預謀採取從高層建築物上多次投擲磚頭等物品的方式，以戕害地面不特定人員生命。案發當天，周男在長春市朝陽區紅旗街某公寓32樓走廊窗戶和樓頂天台等位置，先後向地面人群投擲8塊磚頭，其中一塊擊中受害人小婁額部。