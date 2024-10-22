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台駐美代表「準備作戰說」惹藍營批評

【明報專訊】台灣的「駐美國台北經濟文化代表處」代表俞大㵢早前在美國「霍士新聞」（Fox News）受訪表示，如果中國大陸侵略台灣，台灣人準備好作戰，並願意熱切接受美軍援助。訪談近日傳回島內，引發藍營強烈批評俞言論升高兩岸緊張情勢。台駐美代表處昨稱，俞大㵢受訪部分內容在台灣遭到錯誤解讀，意圖誤導視聽。

霍士新聞在本月4日播出俞大㵢的訪問。近日包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、前台國安會副秘書長楊永明等人相繼批評俞大㵢，尤其針對「台灣人準備好作戰」的言論。楊永明表示，各方都了解中共會對台用武主要是針對「台獨」或外部勢力介入，最近聯合利劍演習也是反獨，「請問俞大㵢，是否代表賴政府繼續推動台獨？」

代表處指遭錯誤解讀

台灣傳媒報道，台駐美代表昨在新聞稿指出，在訪問中，霍士記者詢問，如果大陸侵略台灣，台灣是否準備好面對這個時刻。「在這個假設提問下，俞大㵢表示，台灣人準備好保衛自己的家園，就像烏克蘭人保衛自己的國家。」代表處指出這絕非挑釁，更不是引戰。台外長林佳龍昨被問及爭議時表示，俞所言是在大陸侵略台灣的前提之下，台灣人當然會來抵抗。

另外，大陸繼10月14日舉行「聯合利劍2024B」圍台軍演，福建平潭海事局昨再通報，平潭牛山島沿海部分區域今天將實彈射擊。演習地點與台北市直線距離約165公里。

相關字詞﹕台獨 軍事威脅 兩岸局勢 侵略 俞大㵢

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