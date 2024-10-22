台資政林信義代表赴APEC

台北總統府指出，林信義現任總統府資政兼行政院經濟發展委員會顧問，資歷橫跨公私部門。他出身企業經理人，於企業歷練中華汽車副董事長、新安產物保險公司董事長職務之後，以企業管理專才進入政府任職，先後擔任經濟部長、行政院副院長兼經建會主任委員、財團法人工業技術研究院董事長等要職，熟嫻經貿政策的制定與執行。

林信義曾3度參與APEC會議，分別於2000年及2001年代表台灣，到文萊、上海參加APEC部長級年會；2005年時任工業技術研究院董事長的林信義，獲陳水扁指派擔任領袖代表，率團參加在韓國釜山舉行的APEC峰會。

在野國民黨、民眾黨均表示，林信義熟悉APEC運作及議題，是合適人選，樂觀其成、尊重。民進黨團幹事長吳思瑤稱，非常遺憾大陸持續打壓台灣，及主辦國秘魯受到北京壓力，否決先前的人選陳建仁（曾任蔡英文副手），希望未來能夠順利，以林信義在專業上，在國際論壇會議參與頗有經驗，是非常適任的。

習將赴秘魯錢凱港工程落成禮

今年APEC峰會11月10日至16日於秘魯利馬舉行，國家主席習近平將赴秘魯參加峰會。當地消息透露，習近平訪秘魯期間，行程包括出席秘魯錢凱港一期工程落成典禮，秘魯僑界已收到做好歡迎準備的通知。知情人士進一步表示，具體活動要到最後一刻才落實。

錢凱港位於利馬以北數十公里，定位為區域樞紐港，項目由中遠海運集團控股和投資開發，是中秘共建「一帶一路」的標誌項目，以及中國在南美洲管理營運的第一個港口，兩國對此高度重視。秘魯當局不願在牽涉「一中原則」的台灣問題上出現任何「意外」話題，影響習近平到訪氛圍。