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駐俄大使張漢暉：擴員首峰會 中俄將交流各地區問題

【明報專訊】中國駐俄羅斯大使張漢暉近日表示，即將舉行的金磚峰會是擴員後首次，中俄分別作為上海合作組織和金磚國家的當值主席國，兩國元首將在本次峰會期間就雙邊關係、各領域合作以及國際和地區重大問題深入交換意見，推動中俄新時代全面戰略協作伙伴關係繼續行穩致遠，取得更大發展。

指習普會44次 元首中最多

中國駐俄使館網站昨發布張漢暉接受新華社書面訪問全文。他表示，國家主席習近平與俄羅斯總統普京迄今已會晤44次，普京成為習近平見面次數最多的外國元首；每次會晤雙方就雙邊關係、國際形勢、全球治理等戰略問題深入溝通，建立了高度互信的工作關係，結下了深厚真摯的個人友誼，兩國元首之間的親密友誼轉化為推動中俄關係發展的不竭動力。

張漢暉表示，近年來，兩國能源、化工、航空航天、互聯互通等領域的重大項目合作順利實施，例如黑河界河公路橋、同江界河鐵路橋陸續通車；在2024-2025中俄文化年框架內，雙方文化部門已策劃數百項豐富多彩的交流活動。

外交部未確認中印會晤

另外，針對習近平是否在喀山與印度總理莫迪舉行場邊會晤，中國外交部發言人林劍未予否認，稱「如有相關消息，中方將及時發布」。近日中印關係有緩和迹象，印度外交部表示，印度和中國已就具爭議的喜馬拉雅山邊境地區巡邏問題達成協議，以解決4年來的軍事對峙。

相關字詞﹕上海合作組織 金磚國家領導人會晤 中俄關係

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