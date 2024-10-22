金磚現10成員國 排隊加入趨增 專家：新興經濟體尋更大發言權

央視網前日引述國家發改委國家信息中心研究員魏琪嘉表示，金磚合作機制倡導開放包容、合作共贏，使成員國能夠以平等的身分、公正的待遇參與全球合作建設；通過加入金磚，各國既能拓展自身的發展潛力，同時又得到充分尊重國家尊嚴以及自身的發展道路。

魏琪嘉指出，愈來愈多的國家希望加入金磚組織，廣大發展中國家追求經濟發展，希望在全球化背景下獲得發展紅利的訴求是不變的；新興經濟體和發展中國家同時亦正在尋求經濟治理領域的更大發言權。金磚合作機制日益成熟和良好的發展勢頭，也將進一步壯大支持全球化、支持自由貿易、支持平等合作的力量。

分析：難與西方體系分庭抗禮

金磚擴容被許多觀察家認定為全球南方崛起，影響力與集體合力更上一層樓的標誌事件。不過，華盛頓史汀生中心東亞研究室高級研究員孫韻近日在「美國之音」撰文指出，金磚組織不是安全同盟、經濟聯盟，在可以預見的未來，很難成為國際體系中能夠與西方分庭抗禮的力量；全球南方尚未形成有效的政策協調，在可預見的未來這種可能性也非常微小。