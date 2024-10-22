習普聚首喀山 攜手推大金磚合作 續擴規模 中方稱啟「全球南方」聯合自強新紀元

中國駐俄羅斯大使張漢暉近日接受新華社專訪內容昨日披露，金磚合作機制已成為全球南方國家共商合作、共謀發展、共同應對挑戰的重要平台。

「中俄組合」推動新興大國合作

「金磚國家代表了新興市場國家和發展中國家的群體性崛起，金磚擴員更是凝聚了發展中國家團結合作的更廣大力量。」張漢暉稱，擴員後的金磚成員國人口佔全球近一半，經濟總量按購買力平價計算已超七國集團（G7），佔世界的四分之一。他說，擴員後的金磚分量更重，為建立公正合理的國際政治經濟新秩序注入金磚動力。

張漢暉提到，「中俄組合」為維護全球戰略穩定、促進大國良性互動、推動新興大國合作貢獻不竭智慧和力量；中俄推動上合組織和金磚機制實現歷史性擴員，引領了獨立自主、合作共贏的時代潮流，壯大了發展中國家和全球南方國家的團結力量，為完善全球治理體系作出了中俄貢獻。

學者料峰會重點議題去美元化

中通社引述中國人民大學國際事務研究所所長王義桅稱，金磚國家並非要與西方抗衡，但金磚不斷擴大合作反映了世界各國不滿由美國主導的現有國際秩序。王義桅認為，本屆峰會最重要的議題將是「去美元化」，推出一套由金磚國家主導的國際支付系統，避免美國利用金融手段制裁中俄和伊朗，若談判順利，推出新支付系統的可能性極大。

中國、俄羅斯、巴西和印度2006年組成「金磚四國」，南非2010年加入，今年初再吸納埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特阿拉伯和阿聯酋，擴大至十國。

33國參會 聯國秘書長出席

據俄羅斯衛星通訊社，喀山所在的俄羅斯韃靼斯坦共和國副總理加法羅夫（Shamil Gafarov）表示將有33個國家參加本次峰會，其中24國由最高領導人出席，另外包括聯合國秘書長古特雷斯，以及歐亞經濟特派團、獨聯體、上合組織、俄羅斯─白俄羅斯國家聯盟、新開發銀行等國際組織也派代表參加。

俄方將向峰會提交設立「金磚伙伴國」地位的報告，即要成為正式成員前，先成為金磚伙伴國。白俄羅斯有望在本次峰會上成為首批不超過10個金磚伙伴國之一。

中國外交部發言人林劍昨表示，今年是「大金磚合作」開局之年，此次會晤也是金磚擴員後首次舉行，國際社會廣泛關注；本次會晤中，習近平將同各國領導人就當前國際形勢、金磚務實合作、金磚機制發展以及共同關心的重要問題深入交流。

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