穗專家復活離體50分鐘豬腦 或助增心臟驟停搶救率

有關報告以封面文章形式在國際期刊《歐洲分子生物學組織分子醫學》（EMBO Molecular Medicine）刊出。

新華網報道，心臟驟停患者常發生嚴重的腦損傷，是導致死亡的主要原因。過往研究認為，大腦能耐受5至8分鐘缺血損傷，這導致心臟驟停患者搶救成功率極低。

該項研究以豬作為實驗對象，首先使豬心臟停跳，隨後將其大腦與身體分離。50分鐘後，研究人員將離體的大腦與體外生命支持設備通過插管連接，形成一套支撐大腦復蘇的生命系統。結果顯示，該豬大腦被「救活」，能恢復大腦功能並保持一定時間的活力。

這套設備採用該團隊自主研發的「離體大腦養護技術」，其中不僅含有人工心臟、人工肺臟部件，還利用血液常溫灌注技術養護一個活的豬肝臟，為接入設備的離體豬大腦提供新鮮、有氧、代謝穩定的血液循環。

研心肺肝系統 稱助減大腦水腫

研究還顯示，單純心肺復蘇系統支持下，離體大腦水腫明顯，神經細胞活力顯著下降，大腦電生理活動逐漸消失；而在體外心肺肝復合生命系統的支持下，離體大腦的水腫顯著減輕，神經細胞的活力和細胞顯微結構得到明顯改善，可恢復並維持腦電活動。

牽頭實驗的中山大學附屬第一醫院器官移植中心主任何曉順表示，「離體大腦養護技術」的研究成果為心跳驟停搶救提供了新策略，有望提升心臟驟停患者搶救成功率，並為腦科學研究提供全新平台。