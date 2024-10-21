昆明學校食堂用腐肉 校長撤職承包商停業 官方：豬肉運輸存儲不當變臭

「九派新聞」報道，根據家長發布短片，學生食堂的工作枱面放着滿滿幾大盆生豬肉，一名家長稱「整盆肉都是臭的，我看你們是怎麼炒給小孩子吃」。影片中，家長情緒激動地指摘學校食堂「你們有良心嗎？自己來聞（肉臭不臭）」，家長稱已報警。

學生腹瀉屢投訴

「都被年級主任壓下來了 」

長豐學校並非首次出現類似「臭肉事件」等食品安全問題。今年6月，多名高一學生曾投訴在學校吃飯後腹瀉。有家長稱女兒在學校吃飯後腹瀉，但十一假期在家吃飯就沒問題，返校後又開始腹瀉。另有家長稱「家委反映過很多次，都被年級主任壓下來了」。

《春城晚報》報道，長豐學校16日晚上邀請家委會成員返校溝通，很多家長提前趕到學校門口。家長李女士說，不是家委會成員的家長，被學校告知不能入校。此舉激怒了部分家長，他們強行衝進學校。亦有家長情緒失控，要求校長解釋食材問題。

昆明市官渡區聯合調查組前日通報，稱對家長投訴16日食堂鮮豬肉片有異味問題，經檢驗該批次鮮豬肉判定為不合格。當日凌晨切片加工後，因運輸及存儲不當導致變質變臭；長豐學校食堂承包方雲南潤升物業服務有限公司對食品安全管理制度落實不到位，進貨查驗及食品儲存管理不當。

當局決定對長豐學校舉辦者立案調查，對校長和學校法定代表人作出免職處理，責成重組董事會，支持家長代表陪同就餐。涉事承包方責令停止經營，沒收及罰款624萬元人民幣。另外，對官渡區教育體育局局長、區市場監督管理局分管副局長作停職檢查處理。

雲南展校園食安排查整治

另據微信公眾號「雲南市場監管」消息，雲南省市場監管局、省教育廳發通知，決定在全省範圍內開展校園食品安全風險隱患大排查大整治。