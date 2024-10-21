加國對華電動車關稅 加企可申減免 稱避工人企業承「不必要負擔」

根據加官方此前發布公告，加拿大對自華進口電動車加徵100%附加稅於10月1日正式生效。加拿大還將於明天（22日）對部分自華進口鋼鋁製品加徵25%附加稅。中新社報道，加財政部發布消息稱，提供相關減免政策是考慮到加拿大工業在及時調整供應鏈方面可能面臨挑戰。加政府稱正在確保加拿大工人和企業不會因為對中國產品加徵關稅而承受「不必要的負擔」。

需「有說服力」情况

加政府還稱，附加稅的減免需適用於「有說服力」的情况。加官方列舉，如下情况可考慮減免附加稅：作為投入品的商品或替代品無法在加拿大國內採購，或無法從中國之外的來源地採購；今年8月26日之前存在合約要求，加方企業須在特定時期內為其產品或項目採購中國投入品；其他可能對加拿大經濟產生「重大不利影響」的特殊情形。

加政府強調，對於打算以同樣狀態轉售到美國的貨物，將不予減免關稅。同時，加官方將考慮適當的減免期限，在大多數情况下將視供應鏈調整的情况提供過渡性減免。

轉售美國貨物不可減免

除了電動車及鋼鋁製品，加政府9月10日至10月10日期間還展開公眾諮詢，擬對自華進口的一些「關鍵製造業」產品加徵附加稅，當中重點是電池和電池部件、半導體、太陽能電池板和關鍵礦產等。

中方對加方加徵關稅的做法，多次表示強烈不滿、堅決反對。部分加商界團體和人士近期表態，認為加方加徵關稅之舉無益市場，是設置不必要的障礙。