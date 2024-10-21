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基層欠法律意識 官民矛盾多

【明報專訊】官民矛盾甚至發生暴力衝突的問題在內地鄉村尤為突出，基層公職人員遇襲的案件屢見不鮮。內地學者認為，社會發展不平衡導致糾紛頻發，基層官員貪污使民眾不信任政府，加上農村地區民眾普遍缺乏對法律的認識，同時村黨委、村委等鄉村組織亦存在法律意識淡薄的問題。

新華社旗下《半月談》指出，鄉鎮基層公職人員經常面臨安全風險，同時基層政府辦公場所安保較弱，難以防範惡意襲擊。有的地方「村霸」橫行，甚至有的村幹部以身試法，承包水庫清淤工程時偷採土石方，遭處理後長期跟蹤鎮黨委書記。有的警察面對報案採取「不出事就不處理」態度。文章引述學者建議，政府應構建矛盾化解機制和民情宣泄機制。

在部分鄉村地區，村官本身就是當地黑惡勢力，村官遇襲後輿論往往傾向同情兇手。據《中國新聞周刊》報道，「村霸」通過農村選舉漏洞控制鄉村，壟斷農村資源。武漢大學中國鄉村治理研究中心研究員呂德文認為，農村過去的灰色經濟地帶和開放的基層治理政治環境，為「村霸」提供生存土壤。

學者倡「政經分離」減衝突

中國社科院農村發展研究所研究員黨國英曾在《新京報》撰文稱，在鄉村建立合理的利益分享機制可減輕社會衝突、降低鄉村社會治理的司法成本，黨國英建議村幹部避免直接插手村民經濟活動達到「政經分離」，同時控制農村自治體的規模，盡可能將公共事務決策權下放。

相關字詞﹕法律 官民矛盾 鄉村振興 黑社會

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