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贛鄉長遇刺逾月未葬 官方終認犧牲 落村勘察阻施襲亡 遺屬爭烈士待遇

【明報專訊】江西省吉安市安福縣山莊鄉鄉長况海涓9月7日到新背村工作時遇襲身亡，事件發生月餘，遺屬表示，因未獲當地政府認定烈士，死者遺體至今未安葬。事件披露後，安福縣官方昨（20日）凌晨發公告稱况海涓傷重不治，疑兇已抓捕歸案，已按相關程序認定况海涓因公犧牲並開展善後工作。

「極目新聞」報道，况海涓遺屬表示，因未獲當地政府認定烈士，一直將遺體存放在殯儀館沒有安葬。早前亦有自稱是况海涓弟弟的網民發片為亡兄爭取烈士待遇。

况海涓家屬介紹，當地警方曾向他們詳細覆述案發經過。案發當天，况海涓和山莊鄉黨委書記、人大主席等人到新背村，與村幹部商量新農村建設事宜。

當天，新背村一名村民找到了他們，拿出刀具向在場幹部施襲，况海涓等人拿起身邊的拖把、棍子等物制止該村民，其間况被疑兇刺中。疑兇在9月10日被警方抓獲。

遺屬表示，况海涓被送到安福縣城的醫院時心跳已停止，靠各種機器維持，之後又轉到江西省會南昌的醫院救治，延至9月15日離世。

翻查公開資料，况海涓生於1979年10月，擔任山莊鄉黨委副書記、鄉長，主持政府全面工作，側重項目和財經管理，監督各項工作落實。况海涓參加工作後，長期在安福縣工作，2021年被調到山莊鄉。况的遺孀表示，家有一個13歲的女兒和6歲的兒子，况海涓死後，孩子天天哭着找爸爸。

輿論有斥暴力 有猜隱情

內地媒體前天披露事件後，網民對這宗命案的觀點主要分為兩派，一部分網民認為况海涓在當地有不錯口碑，譴責兇手野蠻暴力；另一部分網民則認為，况海涓死後一個月仍未獲因公犧牲認定，案件或另有有隱情。

「央視新聞」昨引述江西安福縣發布的「情况通報」稱，9月7日上午9時許，為謀劃安福縣山莊鄉新背村新農村建設，山莊鄉黨委副書記、鄉長况海涓與同事、村幹部等人員，前往現場實地勘察。「56歲賀姓疑兇是山莊鄉新背村村民，未婚，性格孤僻，當天早晨在家飲過酒。」賀姓疑兇對其房前村莊路面勘察標記有疑問，在勘察組成員向其溝通解釋過程中，突然掏出刀具襲擊，造成兩名勘察組成員受傷。况海涓上前制止時，不幸被賀刺傷。

通報還稱，安福縣正積極展開善後工作，案件正依法辦理；「已按相關程序認定况海涓因公犧牲」，並對家屬表示深切關懷和慰問。

烈士屬因公犧牲情節突出者

依照內地的有關法律法規，「因公犧牲」，是為保衛或搶救人民生命、國家財產和集體財產獻出生命的行為。烈士則屬於因公犧牲者中情節特別突出者，並非所有的因公犧牲，都能滿足「烈士」的評定條件。

「因公犧牲」因是在履行職務時死亡，政府應給遺屬發放喪葬補助金、供養親屬發恤金、一次過工亡補助金等錢款。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕犧牲 疑兇 命案 農村經濟

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