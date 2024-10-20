林德偉：願更多英生赴華交流 晤滬市長盼採更開放舉措 龔正：願互利共贏

稱港疆台議題向華施壓「保持一致」

英媒此前報道稱，工黨政府試圖修補過去幾年不斷惡化的中英關係，並指林德偉出訪前政府在新疆人權議題上有所轉向。《海峽時報》引述林德偉昨日對記者表示，上屆政府領導下的英國政策並不一致，「我聽到的是我們的做法需要保持一致」。林德偉表示他在香港、新疆和台灣等問題上向中國施壓，表示了對台海緊張局勢的擔憂，並認為這不符合國際社會的利益。

據「上觀新聞」，龔正昨日對林德偉說，上海是中英交流合作的重要橋樑、英國企業投資中國的首選地，超過三分之二在華英國企業將總部設在上海，英國也是上海企業「走出去」的重要目的地之一。龔正期待兩地加強經貿、雙向投資合作。林德偉說，兩國同為貿易大國，都有創新基因，也有轉型的目標，需要更有力的溝通與交流；希望採取更開放的舉措，深化多領域合作，共同加強雙方交流與聯繫。

林德偉昨出席英中藝術、教育、企業合作特別招待會。據「看看新聞」發布的短片，林德偉稱，在這個更加動盪的世界裏，「我們要採取一致、長期和戰略性的方式來處理我們的關係，這一方式需要肯定中國取得的巨大進步」，他稱，當今上海正是中國快速發展的縮影。

稱認識到在華投資成功 英經濟受益

針對兩國教育交流，林德偉提到15萬名中國留學生目前就讀於英國的大學，在英國現在愈來愈多年輕人在學普通話，超過1000名學生來中國進行為期7天的沉浸式訪問（今年7月英國「中文培優」項目來華夏令營），他希望未來有更多英國學生追隨他們的腳步。林德偉指出，一個人在早年建立的聯繫，對他未來的職業生涯會產生巨大影響，不管是經商、從政還是從事藝術活動。「本屆政府認識到，如果英國企業和投資者在中國成功，受益的是英國經濟。」他也歡迎中國投資者到英國投資互利。