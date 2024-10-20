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習視察火箭軍 促熟練武器提升威懾 看新型主戰導彈 提「加強典型行動專攻精練」

【明報專訊】國家主席習近平17至18日在安徽考察，新華社昨披露，身兼中央軍委主席的習近平17日到火箭軍某戰略導彈部隊視察，察看該旅新型主戰導彈，要求部隊熟練掌握和用好手中武器，加強「典型行動」專攻精練，提升戰略威懾和實戰能力。

視察戰略導彈部隊 料位皖黃山61基地

當天上午，習近平來到火箭軍某旅，首先察看了該旅軍史長廊。新華社指，該旅是一支有着50多年光榮歷史的戰略導彈部隊；2012年中共十八大以來，出色完成一系列重大任務。現場圖片顯示軍史長廊有「海拔高工作標準要更高」、「高原火箭兵」等標語，顯示該旅前身可能來自高原戰略導彈部隊。

報道提到，「訓練場上，某型導彈整齊排列。這是該旅新換型的主戰武器裝備」。習近平來到訓練場，聽取武器裝備技戰術性能介紹，察看官兵操作訓練情况，並同官兵合影留念，勉勵大家刻苦訓練、科學訓練、安全訓練，熟練掌握和用好手中武器，不辜負黨和人民重托。

隨後，習近平聽取該旅工作匯報，並發表講話。他強調，要強化憂患意識、危機意識、打仗意識，全面加強練兵備戰，把部隊作戰能力搞紮實，有力維護國家戰略安全和核心利益。習近平要求緊貼作戰任務、作戰對手、作戰環境，有針對性加強新裝備、新技能、新戰法訓練，加強典型行動專攻精練；要探索創新戰略力量運用樣式和組織模式，把手中武器的戰略功能充分發揮出來。

習近平講話中提到的「加強典型行動專攻精練」，是近年「聚焦備戰打仗、大抓實戰化訓練」的要求，主要是突出重點課題專攻精練，以提升實戰能力，其中火箭軍要做到「一錘定音」。

新華社未報道習近平視察的部隊具體番號和駐紮地點，僅提及「江淮大地山水秀麗、風景如畫」。

美國空軍大學轄下的中國航空航天研究所2022年10月曾發布《解放軍火箭軍組織》報告，詳盡披露中國火箭軍的基地情報。其中一處位於安徽黃山的61基地駐地，作戰地域覆蓋中國東南部地區，包括台海。報道提到，61基地除了配備東風15型等短程彈道導彈，近年也接收射程更遠且可攜帶核彈頭的東風21A中程彈道導彈，更可能配備東風31AG。

新華社相片見高超音速導彈模型

根據新華社發布習近平視察訓練場圖片，場邊豎起的三枚彈道導彈模型，彈頭設計是帶有小翼的雙錐體構型，氣動佈局為高超音速而設計，東風21、東風26等型號導彈都採用。由於東風21已列裝部隊多年，習近平17日視察的不排除是新型東風26彈道導彈。

東風26是核常兼備的戰略導彈，時速可達18馬赫，末段自動尋找目標，能精確打擊陸上固定目標和航母等大型水面移動目標，5000公里射程覆蓋美軍關島基地，對西太平洋美軍構成戰略性威懾。

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