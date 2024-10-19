深圳刺童案 日媒稱疑兇失業犯案

中方認社媒存不實資訊

中國外交部副部長鄧勵等官員專門就日童遇害事件與巖本桂一磋商。共同社報道，日方要求盡快查明事實並給出說明，並結合6月在江蘇蘇州發生日本母子被中國男子持刀襲擊事件，強調「在華日僑的不安情緒正在迅速升溫」。中方表示已經認識到社交平台上不實資訊氾濫的現狀，會依法切實採取措施，亦正加強各地日本人學校保安工作。

復線下授課 日派心理治療師

深圳日本人學校本周恢復線下授課，有學童害怕上學，心靈留下傷害，家長亦「擔心得睡不着」。日本文部科學省派遣學校心理治療師進行疏導。深圳政府在學校周邊部署數十警力，校車行駛時也拉上窗簾。

日本《讀賣新聞》引述接近中國官員的消息人士透露，深圳日童案疑兇（44歲鍾姓男子）因求職進展不順利而起犯罪念頭，「這名男子認為，如果他做了一件大事，就會引起注意，如果他刺傷日本人，就會引起很大的反應，會有一些人支持他。」他在網絡上找到了該校所在。該人士稱，疑兇非廣東人，事發時居住東莞。