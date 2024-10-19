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王毅促英勿干涉台港事 中英全面恢復對話合作 林德偉籲釋黎智英

【明報專訊】英國外相林德偉（David Lammy）昨日抵達中國進行為期2天的正式訪問，當天先後與中國國務院副總理丁薛祥及外長王毅會晤。王毅強調台灣、香港事務是中國內政，不干涉內政是國際關係基本準則；中方同意全面恢復兩國各領域對話合作機制，積極開展貿易、金融等領域互利合作。林德偉說，英中之間不應存在「鐵幕」，英國永遠把國家利益和國家安全放在首位，但同時與中國接觸是務實、必要的。

據中國外交部新聞稿，王毅與林德偉舉行會談時提到，最近一部叫做《里斯本丸沉沒》的紀錄電影講述了二戰期間中國漁民奮勇救助英軍俘虜的故事，讓人們得以重溫中英並肩作戰抗擊法西斯的共同記憶。

王毅讚工黨對華關係

「中英關係從歷史中走來，現在站在新的起點上。」王毅說，英國工黨政府提出發展長期、穩定、有戰略意義的對華關係，中方對此積極評價。他強調台灣、香港事務是中國內政，不干涉內政是國際關係基本準則；雙方應相互尊重彼此關切。

林德偉表示，英國政府致力於加強同中國對話合作，有效管控分歧；英方在台灣問題上恪守建交時的承諾，並將長期堅持。林德偉說，英中有着廣泛共同利益，兩國間不應該有什麼「鐵幕」（特指冷戰時期歐洲兩大陣營界線）；英方期待同中方加強高層及各級別交往對話，開啟英中伙伴關係強勁發展的新征程。

議題涵氣候能源貿易俄烏戰爭

將往滬見英商界代表

林德偉和王毅討論的議題包括氣候、能源、貿易以及俄烏戰爭、以巴衝突等。林德偉強調，北京和倫敦應該讓世人見到，「像我們這樣有着不同歷史和觀點的國家，依然能夠找到應對複雜挑戰的務實解決方案」。英方公布，林德偉也提到英國政府關注香港人權及台海問題，包括關切香港國安法的實施和呼籲釋放黎智英。

昨稍早，丁薛祥會見林德偉時說，中方願同英方一道，着眼戰略和長遠，發展穩定互惠的中英關係，推動各領域務實合作提質升級。林德偉提到，英國新政府願同中方加強建設性對話，坦誠交流，深化各領域合作，發展連貫的、相互尊重的雙邊關係，攜手應對全球性挑戰。

林德偉今天將轉往上海，與英國商界代表會晤。美國之音指，林德偉此次訪問預計不會達成重大外交協議。

相關字詞﹕中英關係

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