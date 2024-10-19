北京聞風：中央政策頻 樓市信心增強 ／文：鍾鳴九

官方對70個大中城市房地產開發企業和中介機構進行月度問卷調查，9月份表示經營樂觀的新房從業人員佔比按月提升10%，二手房提升6.5%。

信心的提振與一系列重磅刺激政策有關。中央政治局9月底會議首次提出「促進房地產市場止跌回穩」，隨後多個部門接連出台有關政策，落實中央精神。

住建部同財政部、自然資源部、中國人民銀行、國家金融監督管理總局5部門前日召開發布會，公布房地產政策「組合拳」。分析人士認為，5部委聯合召開房地產相關新聞發布會並不常見，提出的「兩個增加」政策，即通過貨幣化安置等方式新增實施100萬套城中村和危舊房改造，以及將「白名單」項目的信貸規模增加到4萬億元人民幣，呼應了9月底中央政治局會議提出的「對商品房建設嚴控增量」與「加大『白名單』項目貸款投放力度」的新要求。

擴白名單信貸 料改善銷情促經濟

興業銀行首席經濟學家魯政委指出，通過貨幣化安置的形式改造棚戶區，既滿足嚴控增量的要求，又可增加購房需求，進而改變市場對供需關係的預期。「白名單」擴充後，隨着政策在執行過程中不斷完善，項目風險迅速下降，更多項目參與進來，貸款額未來有望顯著上升，有助於改善房地產銷售情况，提升房地產投資建設完工率，拉動經濟增長。

10月中旬，國務院副總理何立峰在山西太原、陝西西安調研時指出，房地產市場是當前宏觀經濟的一個風向標，做好房地產工作對於推動經濟持續回升向好至關重要，要堅決打好「保交房」攻堅戰。

統計局：累計降幅縮 看好後市

滬單日成交創一年高

國家統計局副局長盛來運在昨日發布會表示，房地產的市場交易在趨於活躍，銷售面積、銷售金額雖然還是在調整，但是累計降幅在收窄。隨着一攬子房地產政策的推出和落實，對後期房地產市場持樂觀態度。

住建部部長倪虹稱，經過3年不斷調整，當前內地樓市已開始築底。易居旗下克而瑞研究中心統計，其監測的重點23城「十一」期間新房項目認購面積環比上升77%，同比上升65%。二手房市場也明顯回溫，據央視報道，上海二手房10月13日成交量創一年來新高。

魯政委表示，今年以來違約房企數量下降，地產債信用利差減少，一線城市房價環比降幅收窄等一系列變化均顯示出內地樓市企穩的端倪。

文：鍾鳴九