鑒寶網紅惹爭議 央媒發聲促行業規範

央視指直播鑒寶或失權威

專家批易誤導認知

央視報道，直播鑒寶全民參與，看似降低了門檻，卻也引發了關於「權威性」的爭議；一旦將所謂「文物」標價，再搭配直播間種種「套路」，看熱鬧的觀眾不知不覺已成局中人。報道稱，不少鑒寶主播的直播間都聲稱「公益」，但就算公益文化傳播，依然要保持對歷史的敬畏和對文化的尊重。

中國社科院考古研究所原所長劉慶柱表示，鑒定是一個科學的過程，傳播知識是有必要的，但不能跟「賭石」一樣，實際上誤導了觀眾。中國民營科技實業家協會發展部副主任吳振華也認為，在線鑒寶讓鑒定文物這個文化變得很簡單、很粗糙，容易誤導大家對文物文化方面的認知。

專家建議，博物館也可以對現在做鑒寶直播的行業做相應的培訓，鑒別、資質的考核，對博主有一個培訓、監管，發放資質證明，扶持行業發展。

改名「賞寶」掉粉500萬 直播變小心

央視節目播出後，「聽泉鑒寶」改口稱「從來沒有鑒過寶，只是欣賞一下而已」，並改名為「聽泉賞寶」，直播過程亦小心翼翼。該帳號一晚掉粉500萬，截至昨晚剩約2700萬粉絲。

「聽泉鑒寶」真名丁祥栩，日前被舉報學歷造假、互動鑒定有劇本、連線過程有網民拿出「博物館文物」古劍等，壓力之下，10月9日宣布停播一周。而自稱持有古劍的網民，已接受重慶警方調查。