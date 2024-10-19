明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

電動車光伏設備迎退役潮 循環利用產業將興起

【明報專訊】中國令世界側目的「中國智造」實力，以及為兌現「雙碳」承諾（2030年達到「碳達峰」、2060年達到「碳中和」的目標），近年包括新能源汽車、鋰電池、光伏產品等眾多綠色產品大行其道，而今逐漸迎來大規模退役潮。

「風光」首批退役 回收利用成本高

中國物資再生協會測算，「十四五」時期（2021-2025年），風力發電行業率先進入退役期，到2025年陸上風電機組退役數量為1800多台，到2030年將超過3.4萬台（裝機容量約4500萬千瓦）。而隨着國家能源局2023年牽頭推動風電場改造升級，部分風電機組加快退役步伐。

光伏發電行業則預計到2025年前後，逐步迎來光伏組件規模化退役；到2030年前後，將出現光伏組件的首批退役潮。退役風電、光伏設備和儲能電池較具資源價值，隨着「風光」設備退役潮來臨，有望形成規模超百億的循環利用產業，但回收和利用的成本亦較高。

料明年動力電池需回收96萬噸

至於電動汽車、電動單車的廢舊電池，因為更為貼身而備受關注。截至6月底，內地新能源汽車保有量達2472萬輛，其中純電動汽車保有量1813.4萬輛，且每年以數百萬輛的數量增加。根據高工產業研究院測算，2025年中國需要回收的廢舊動力電池容量將達到137.4GWh（96萬噸）。而截至2023年，動力電池規範化回收率不足25%。

明報記者

上 / 下一篇新聞