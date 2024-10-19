電動車光伏設備迎退役潮 循環利用產業將興起

「風光」首批退役 回收利用成本高

中國物資再生協會測算，「十四五」時期（2021-2025年），風力發電行業率先進入退役期，到2025年陸上風電機組退役數量為1800多台，到2030年將超過3.4萬台（裝機容量約4500萬千瓦）。而隨着國家能源局2023年牽頭推動風電場改造升級，部分風電機組加快退役步伐。

光伏發電行業則預計到2025年前後，逐步迎來光伏組件規模化退役；到2030年前後，將出現光伏組件的首批退役潮。退役風電、光伏設備和儲能電池較具資源價值，隨着「風光」設備退役潮來臨，有望形成規模超百億的循環利用產業，但回收和利用的成本亦較高。

料明年動力電池需回收96萬噸

至於電動汽車、電動單車的廢舊電池，因為更為貼身而備受關注。截至6月底，內地新能源汽車保有量達2472萬輛，其中純電動汽車保有量1813.4萬輛，且每年以數百萬輛的數量增加。根據高工產業研究院測算，2025年中國需要回收的廢舊動力電池容量將達到137.4GWh（96萬噸）。而截至2023年，動力電池規範化回收率不足25%。

明報記者