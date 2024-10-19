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國資委偕5龍頭持股 合力採「第二礦山」

【明報專訊】中國資環集團的成立，既與生態環境保護有關，亦重點考慮國家發展戰略。該企業註冊資本100億元人民幣，股權結構顯示，國務院國資委、中國寶武鋼鐵集團有限公司、中國石油化工集團有限公司、華潤（集團）有限公司各佔20%，中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司各佔10%。

料每年廢鋼利用達2.6億噸

廢有色金屬等再生資源的回收利用，將是中國資環集團其中一個發展重點。央視新聞報道，未來中國資環集團每年的廢鋼鐵利用量將達到2.6億噸，有助緩解中國鋼鐵行業對鐵礦石的依賴，降低生產成本，提高資源利用效率。

「界面新聞」引述鋼鐵業內人士表示，廢舊物資是重要的工業原料，被喻為「第二礦山」；但廢舊物質回收加工鏈條存在「小、散、亂」問題，財務稅收漏洞多，制約了回收行業的健康發展。中國資環集團的大股東都是行業的龍頭領軍企業，有利於加快推動行業的整合發展。

其中，由中石化負責廢塑料循環利用，華潤集團負責廢舊紡織品循環利用，中國寶武將其廢鋼資源回收業務或整體併入新集團。寶武集團環境資源科技有限公司（寶武環科）總經理朱建春獲提名中國資環集團總經理。

目前，世界上最大的固廢處理公司是美國廢物管理公司，總市值超899億美元，近十年市值一直呈上漲趨勢。

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