廢品回收央企成立 撐新一輪以舊換新 中國資環集團一條龍服務平台 習：推升國民經濟循環質量

中國資環集團成立大會在天津舉行，國務院副總理張國清在會上傳達國家主席習近平指示和總理李強批示。習近平強調，組建該公司是中共中央着眼健全綠色低碳循環發展經濟體系，全面推進「美麗中國」建設作出的重要決策部署。他指出，中國資環集團要打造全國性、功能性的資源回收再利用平台，推動國民經濟循環質量和水平持續提升。

李強也在批示中提到，要落實新一輪大規模設備更新和消費品「以舊換新」行動，建設世界一流資源循環再利用產業集團，保障國家資源安全、推動經濟社會高質量發展。張國清要求，中國資環集團要切實發揮「國家隊」龍頭作用，引領中國資源循環利用產業高質量發展。

註冊資本100億 將扶持中小企

中國資環集團是內地第98家央企，也是首家資源循環利用央企，註冊資本100億元（人民幣，下同），總部設在中新天津生態城，將專門從事資源循環利用，覆蓋多個重點再生資源回收品類。其職責還包括，充分發揮龍頭企業作用，帶動扶持行業內其他企業特別是中小企業健康運營，引領行業規範有序發展。

國資委昨宣布中國資環集團首任黨委書記兼董事長為劉宇，黨委副書記朱建春提名為總經理。公開資料顯示，劉宇曾任魯能集團董事長、中國綠發投資集團董事長，朱建春此前是寶武集團環境資源科技有限公司總經理。劉宇昨稱，公司成立後，將市場化重組整合國資央企相關資產和業務，併購重組再生資源行業優秀企業。

魯能前董事長任書記 研併購重組

新華社報道，中國資環集團將同步設立多家專業化子公司，業務涵蓋廢鋼回收、電子產品等耐用消費品回收和「以舊換新」、新能源汽車和電動自行車廢舊電池業務、退役風電和光伏設備回收、廢有色金屬回收以及廢塑料回收加工等。集團還將推動完善廢舊產品設備回收網絡，支持企業建設回收廢舊產品的逆向物流體系。

所謂資源循環利用，是指將廢棄物中的有用物質回收、加工和再利用，目前電子廢物是最受社會關注的種類。國家發改委副主任趙辰昕上月透露中國資環集團的組建進展時提及，「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）工作持續推進將會在未來一段時間產生大量廢舊物資，需要通過回收循環利用工作應對此問題。

據中國物資再生協會統計，在「兩新」政策推動下，今年資源循環利用產業產值有望突破4萬億元；預計到2025年，資源循環利用產業產值將達到5萬億元。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676