福建起火私家車撞校門 司機亡8人傷

警未定性 家長恐慌

昨晚網傳短片顯示，一輛白色私家車撞擊漳州市雲霄縣雲霄實驗小學的鐵閘，鐵閘被撞開變形，現場冒出大量白煙，有人持硬物鑿開車窗玻璃，往內噴灑滅火劑。接送子女的家長，紛紛拖着小學生從校內快步離開。校門外馬路區域有多輛單車、電動單車破損倒地，多名成年人臥倒地面待援，有人頭破血流。架設在馬路邊用於維持交通秩序的簡易活動鐵馬也被撞爛，現場散落碎片、頭盔等物。

地圖顯示，事發地附近有婦產醫院、屋苑和鎮政府，事件被大批民眾拍攝後流傳。由於事發地為小學門口，加上汽車是起火後撞閘，當地民眾一度在朋友圈流傳有人「自殺式襲擊」，引起部分家長恐慌。

當晚，雲霄縣公安局發布「警情通報」，稱事發傍晚5時28分，「一輛小型機動車行駛至雲霄縣雲陵鎮江濱路段時起火失控，撞到路邊人員，造成8人受傷送醫，其中5人經治療處理後已離院，3人留院觀察治療，均無生命危險。駕駛人死亡，事故原因正在進一步調查中」。

10月8日，廣州一名60歲男子在天河第一小學門口持刀斬人，導致兩名小學生和一名保母受傷，事件亦造成部分家長恐慌。廣州警方通報時，同樣未提及「學校」因素。

雲霄縣位於福建南部，靠近廣東。國家主席習近平剛於周二考察的漳州市東山縣，就與雲霄縣接壤，兩地路程40餘公里。