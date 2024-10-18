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台駐印度代表處增至3個 京向印提交涉 消息：南非要求台駐館遷出首都

【明報專訊】針對南非政府強硬要求台灣的「駐南非台北聯絡代表處」駐館遷出首都比勒陀利亞，台灣正醞釀反制措施，不排除要求南非駐台辦事處遷出台北。另邊廂，印度對台敞開懷抱，「駐孟買台北經濟文化辦事處」前晚正式揭牌。中國外交部昨表示，中方就此事向印方提出嚴正交涉，敦促印方防止干擾中印關係的改善進程。

中央社昨引述知情人士表示，南非政府選擇在台北駐南非代表處本月7日舉辦「雙十酒會」當天，要求駐館遷出首都比勒陀利亞，並表示「倘若不從就關閉代表處」。知情人士指出，南非政府以聯大第2758號決議和「一中原則」為由，自去年就開始向台北駐南非代表處施壓。

台：研擬對等方案反制南非

台外交部昨表示，目前仍持續進行最大努力，若南非政府仍然執意屈從北京，台外交部也將基於對等原則，研擬所有可能的對應方案，「捍衛台灣主權與尊嚴」。

另邊廂，台灣在印度再添一外館，駐孟買台北經濟文化辦事處前晚正式揭牌運作，並即時舉辦「雙十酒會」。這也是繼新德里、金奈後，台灣在印度設立的第3個辦事處。

對於印方允許台灣新設代表處，昨在北京例行記者會上，外交部發言人毛寧表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對任何建交國同台灣進行任何形式的官方接觸和往來，包括互設代表機構，已向印方提出嚴正交涉。

毛寧稱，「一個中國原則」是印方作出的嚴肅政治承諾，是中印關係的政治基礎；中方敦促印方嚴格遵守承諾，慎重妥善處理涉台問題，不同台灣地區開展任何形式的官方往來，防止干擾中印關係的改善進程。

相關字詞﹕中印關係 毛寧 代表處 台北 一個中國原則

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