國安部揭非法「測繪車」向境外泄密 指A外企操控B內企蒐地理數據 車廠科企紛表清白

罰兩企沒點名 涉外國敏感項目承包商

國安部微信公眾號在〈隱秘的測繪 秘密的泄露〉文中披露，境外企業A公司由於是某國重點敏感領域項目承包商，依法不具備在中國境內開展地理信息測繪活動的資質。A公司於是以汽車智能駕駛研究為由，將項目多次外包，最終委託具備測繪資質的國內B公司具體實施。

為快速大量採集測繪數據，A公司購入多輛汽車並加裝高精度雷達、GPS及光學鏡頭等設備，駛經目標地區時能夠自動採集測繪數據，並自動集成數據，使非法測繪活動變得愈加隱蔽。此外，A公司測繪設備採集的數據格式特殊，一般軟件無法讀取分析，阻礙行業主管部門監管。

智能駕駛研究為名 車隊裝高精度雷達

為盡可能直接獲取原始測繪數據，A公司全程主導測繪項目進展，直接指揮B公司人員在中國多省份開展測繪，更專門委派外籍技術專家對B公司的測繪人員實操指導，重點把控測繪數據的存儲、處理和流轉等環節。國安機關破獲案件後，經鑑定，A公司採集的數據多項屬於國家秘密，涉事企業和有關責任人員被法律追究。

案件連日引發輿論對多間車企、科企的猜測。業務主力為導航的智能出行科技公司北京四維圖新，前晚在官方微博稱公司始終秉承合法、合規辦企原則，堅決反對一切抹黑、中傷公司名譽的網絡謠言，並將採取必要的法律手段捍衛。

吉利控股集團高級副總裁楊學良在微博稱此事「跟極氪（吉利旗下電動汽車品牌）無關，也不是極氪合作伙伴所為，謠言止於智者。」特斯拉對外事務副總裁陶琳在微博表示，合規是企業經營的底線，「特斯拉始終相信：合規的智能化才是可持續發展的智能化」。

特斯拉：合規是底線 官方為阿里雲澄清

Mobileye中國官方微博昨亦發聲明，表示「我們在數據安全與法律合規領域持續投入，在包括中國的相關國家和地區，我們在具備相關資質的合作方監督下全面依法經營。我們嚴格遵守所有相關法律法規，從而確保我們的運營符合最高的安全和合規標準」。Mobileye是一家由英特爾控股的以色列上市公司，主要業務為開發自動駕駛技術。

巧合的是，在國安部披露測繪泄密案件前一天，浙江自然資源廳周二公告註銷阿里雲計算有限公司的甲級測繪資質。針對外界猜測，浙江自然資源廳昨表示阿里雲不是國安部通報的國內B公司；阿里雲測繪資質長期未使用、短時間內亦無開展相關業務的規劃，因此主動申請註銷。

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