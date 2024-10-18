闇黑時裝大師止步紫禁城 同行設計師著裝被指怪異 保安：換衫再來

歐文斯是歐美時尚圈知名設計師，其被稱為「闇黑之王」，其設計理念充滿怪異美學，衣著服飾也以反叛、怪異等反傳統風格為最顯著特徵。Fecal Matter 的創辦人道爾頓（Hannah Rose Dalton）和巴斯卡蘭（Steven Raj Bhaskaran ）則以外星人、異形感的創辦人前衛造型受到擁躉青睞，二人被稱為「外星人情侶組合」。

稱展現自我表達 棄覽不妥協

本周二，歐文斯等人在北京出席其新書簽售會後，前往參觀故宮。據Fecal Matter 發布於Instagram 的限時動態信息，4人準備在午門的遊客服務中心購票參觀時，遭到現場保安勸阻。保安表示，4人衣著怪異，要換回正常服飾後方可入院參觀。Fecal Matter覺得遭到羞辱，4人最終放棄參觀。

Fecal Matter表示，服裝造型對他們來說不只是一身打扮而已，而是展現自我認同的表現，「我們的核心價值是自由表達，即使這代表會在某些場所受到不公正對待，我們也不會因此選擇妥協」。

事件在新浪微博及X平台等社媒引發討論。在微博，不少網民認為4人衣著古怪，提前在中國過萬聖節。以往也曾發生地鐵保安在萬聖夜要求cosplay的內地年輕人換回日常服飾才能入站乘車。

引衣著自由入鄉隨俗討論

在眾多網民支持「衣著自由」的同時，也有為數不少網絡意見認為，相應的場合應該有相應的服裝才算正常。一名網民在X平台表示，「我支持 Fecal Matter 想怎麼穿就怎麼穿」，但正如泰國的許多寺廟都有嚴格的著裝要求一樣，紫禁城等歷史或神聖空間也有植根於文化、歷史保護的指導方針，「適應你所訪問的地方的文化期望，是一種表達理解、尊重他人傳統的方式」。