大熊貓入住華盛頓國家動物園 啓十年旅美生涯

中新社昨報道，美國華盛頓國家動物園當地時間15日宣布，大熊貓「寶力」與「青寶」已於當天上午安全抵達華盛頓國家動物園。華盛頓國家動物園主管史密斯表示，他們的團隊一直在為大熊貓的到來做準備，熱烈歡迎「寶力」、「青寶」來華盛頓。

史密斯向中國同事及運送熊貓的美國聯邦快遞等表示感謝，並稱「很高興開啟熊貓保護項目新篇章」。對於大熊貓的到來，美國民眾在社交媒體表達了興奮之情。多名美國民眾表示，已經迫不及待與大熊貓見面。

「寶力」和「青寶」分別出生於2021年8月和2021年9月。 其中，「寶力」的媽媽是出生在華盛頓國家動物園的「寶寶」，它的外祖父母是在華盛頓國家動物園旅居20餘年的「添添」和「美香」。

有民眾抗議國寶送美 警員戒備

在「寶力」和「青寶」啟程出發前，一些民眾前一晚到成都青城山熊貓基地門口聚集送別。據網絡傳出的影片顯示，現場有人不滿當局將兩隻大熊貓送往美國，擔心在美國會被虐待而大叫口號，現場有大批警員戒備。

這次「寶力」與「青寶」前往美國，是中美兩國一項為期10年新協議的一部分。之前的協議於去年到期，國家主席習近平去年11月公開表示希望繼續大熊貓合作項目。中國野生動物保護協會聲明說，這一輪合作「將為全球生物多樣性保護和增進兩國人民之間的友誼做出新的貢獻」。