章澤天胸針惹傳言 京東報案 樣式似光明會標誌 律師：圖搭配服裝風格

《時代周報》報道，京東集團官方微博帳號昨發布消息稱，近日，有關章澤天女士加入「光明會」、惡意造謠抹黑劉強東章澤天夫婦家庭及私人生活等不實信息在網絡上廣泛傳播，大量水軍帳號有組織地大肆散佈、傳播上述謠言，短時間內炮製出上萬條謠言信息。京東發言人表示，劉強東章澤天夫婦已向公安機關報案，警方已受理該案且正在偵辦中。

北京金誠同達律師事務所律師周俊武同日亦發表聲明證實，已接受劉強東章澤天夫婦之委託發表律師聲明，以澄清事實、消除影響。聲明中表示，「相關謠言信息，已經嚴重損害劉強東章澤天夫婦的聲譽」。

事緣10月7日晚，章澤天參加由京東公益基金會榮譽理事長、清華校友會共同舉辦的首屆清華校友倫敦藝術展，佩戴的胸針引發網絡熱議。有網民質疑這枚胸針與「光明會」有關。

微博認證為「造型師」的章澤天造型師姜成皓11日曾公開澄清，章澤天藝術展現場佩戴的胸針是法國時裝品牌產品，跟網絡傳言的所謂某會毫無關係。

周俊武律師亦在聲明中指出，經與章澤天核實，其出席清華大學校友藝術展時所佩戴之胸針，僅是為配合藝術展及整體服裝風格的搭配，其來源、設計等均與任何組織無關。

「光明會」是18世紀成立於巴伐利亞的一個秘密組織。近年來，在網絡陰謀論中，傳播陰謀論者宣稱該組織的目的是「控制全球事務、建立新的全球秩序」。

曾起訴移民傳言 稱有組織抹黑

京東去年8月也曾報案處理劉強東章澤天夫婦「移民美國」等傳言。當時京東發言人稱，有關劉強東章澤天夫婦「移民美國」「在美國買下過億美金豪宅」等言論在互聯網平台上廣泛流傳。該等言論均是無中生有、蓄意捏造的虛假信息；「部分自媒體未經核實，大量散佈傳播上述謠言，甚至存在利用網絡水軍大規模、有組織地蓄意進行造謠抹黑的情况」，京東已據此向公安機關報案。該案件代理律師同樣為周俊武。