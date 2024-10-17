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A股行情掀罵戰 任澤平但斌社媒遭禁

【明報專訊】內地官方近期多番推出救市政策，A股行情一度大漲。網紅經濟學家任澤平與私募一哥但斌因對A股行情持不同看法，多次在微博「隔空對罵」。罵戰從圍繞A股行情到兩人互斥「漢奸」、「民粹」，但斌和任澤平的微信社媒帳號昨被發現均已「禁止關注」。

綜合《每日經濟新聞》等內媒報道，周二晚，任澤平微信公眾號「澤平宏觀」因違規無法關注，「影音號」同樣顯示帳號已被禁止關注。但斌的「影音號」同日也被禁止關注。任澤平最後一篇微博發布於10月13日，與但斌罵戰及相關內容已被刪除；但斌最後一條微博則發布於10月14日。

任澤平微博刪罵戰內容

公開資料顯示，但斌是百億私募東方港灣投資創始人，在微博有逾1300萬粉絲；任澤平曾任國務院發展研究中心宏觀部研究室副主任，有微博粉絲555萬。

任澤平近日多次發文唱好A股，但斌則多次警示風險。但斌勸告普通人千萬不要把錢拿來股市投機博弈，曾特別提到「A股今日開盤沒有像某些大牛市的專家所預期的那樣」，暗諷任澤平。

任澤平上周五發文反擊，稱最近個別觀點怪誕，在關鍵時候唱空中國經濟和公共政策，呼籲「跟祖國站在一起，不要當漢奸」。任的發言矛頭直指但斌，但斌因此在隔天點名任澤平，稱他用陰謀論和民粹主義轉移視線，強調經濟學家應更理性客觀。

相關字詞﹕微博 對罵 但斌 任澤平 A股

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