圍台軍演後赴閩 習近平考察解放軍登台演習要地

新華社昨日報道，15至16日，習近平在福建省委書記周祖翼和省長趙龍陪同下，先後到漳州、廈門等地的鄉村、紅色教育基地、文物保護單位、自由貿易試驗區等考察調研。

促研兩岸融合新路 增台胞認同

前天下午，習近平先到漳州市東山縣考察了東山島上的陳城鎮澳角村、谷文昌紀念館和關帝文化產業園，了解當地推進鄉村全面振興、傳承紅色基因和加強文化遺產保護等情况。

東山縣位於福建省南部沿海，東臨台灣海峽，與台灣島隔海相望。台媒《聯合報》稱，東山島是歷來解放軍多次展示對台登陸戰力的重要演習場所，在東山島大埕灣附近海域，解放軍曾多次展開聯合登陸演練。

昨日上午，習近平在廈門考察了中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區。當天下午，習近平在廈門聽取福建省委和省政府工作匯報，對福建各項工作取得的成績給予肯定，並對下一步工作提出要求。

官媒罕未披露視察駐軍否

福建是東部戰區駐地之一。不同於以往視察地方，官媒通常會披露習與駐軍部隊的交流。此次視察福建，官媒未披露習近平視察地方駐軍。9月中旬，習近平在甘肅、陝西考察時，均視察駐地部隊並發表講話。