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圍台軍演後赴閩 習近平考察解放軍登台演習要地

【明報專訊】解放軍東部戰區「聯合利劍-2024B」圍台軍演後，國家主席習近平於翌日下午赴福建漳州市考察。習近平強調，福建要繼續在加快建設現代化經濟體系上取得更大進步，在服務和融入新發展格局上展現更大作為，在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，在提升文化影響力、展示福建新形象上久久為功。此外，習近平還指出要促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同。

新華社昨日報道，15至16日，習近平在福建省委書記周祖翼和省長趙龍陪同下，先後到漳州、廈門等地的鄉村、紅色教育基地、文物保護單位、自由貿易試驗區等考察調研。

促研兩岸融合新路 增台胞認同

前天下午，習近平先到漳州市東山縣考察了東山島上的陳城鎮澳角村、谷文昌紀念館和關帝文化產業園，了解當地推進鄉村全面振興、傳承紅色基因和加強文化遺產保護等情况。

東山縣位於福建省南部沿海，東臨台灣海峽，與台灣島隔海相望。台媒《聯合報》稱，東山島是歷來解放軍多次展示對台登陸戰力的重要演習場所，在東山島大埕灣附近海域，解放軍曾多次展開聯合登陸演練。

昨日上午，習近平在廈門考察了中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區。當天下午，習近平在廈門聽取福建省委和省政府工作匯報，對福建各項工作取得的成績給予肯定，並對下一步工作提出要求。

官媒罕未披露視察駐軍否

福建是東部戰區駐地之一。不同於以往視察地方，官媒通常會披露習與駐軍部隊的交流。此次視察福建，官媒未披露習近平視察地方駐軍。9月中旬，習近平在甘肅、陝西考察時，均視察駐地部隊並發表講話。

相關字詞﹕視察 東山縣 福建 習近平

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