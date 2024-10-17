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陸再批賴「新兩國論」 稱每挑釁必反制 陸委會籲對話取代武力威脅 指京盼「台灣變香港」

【明報專訊】國台辦一連兩日再次批評賴清德的「雙十」演說，稱藉「中華民國」的舊軀殼，拋出「台獨」新謬論，將「新兩國論」更系統化、具體化，主張更激進，對抗思維更強，挑釁意味更濃，嚴重破壞台海和平穩定，是一篇更具危害、破壞的「台獨」自白。發言人陳斌華稱，「台獨」分裂勢力每挑釁一次，懲戒反制就推進一步，直至實現祖國完全統一。台灣陸委會表示，中共提出的「一中原則」等政治主張，只是在迷惑台灣人心，本質是要把台灣變成另一個香港，這絕不會得逞。

國台辦昨天（16日）舉行的例行新聞發布會上，賴清德上周的雙十演說成為回應重點，前3條提問均關於此。陳斌華表示，賴清德「祖國論」的說法是偷換概念的「歷史悖論」，是邏輯混亂的「台獨怪談」，是新瓶裝舊酒的分裂謬論，其目的就是要換個馬甲、加層偽裝，藉所謂「中華民國」的舊軀殼，上市其「台獨」新論調。

國台辦：賴藉「中華民國」舊殼 上市「台獨」

國台辦周二晚曾以發言人陳斌華名義發文，批評賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷堆疊、加碼並大肆宣揚其「台獨」分裂主張，無論是「5·20」拋出「新兩國論」，本月初編造「祖國論」，還是這次在雙十演說拋出「台獨」新謬論，都如出一轍，且不斷升級挑釁一個中國原則。

陳斌華表示，賴清德在講話中稱「中華民國已經在台澎金馬落地生根」，是在蓄意割裂兩岸歷史聯結，掏空一個中國內涵，企圖「台獨化」所謂「中華民國」。陳還稱，賴說「中華人民共和國無權代表台灣」、台灣要走向世界，是在挑戰國際社會堅持一中原則的基本格局和二戰後國際秩序，加大推動「台灣問題國際化」，哪有什麼「溫和」、「善意」？陳說賴清德是一個不折不扣的「台獨工作者」、「和平破壞者」。

稱推進反制直至祖國統一

陳斌華續稱，當前反對「台獨」分裂的鬥爭，本質上是一場反分裂和維護國家統一的鬥爭。我們連日來採取的一系列反制措施，「是一個主權國家懲戒圖謀分裂國家行為、捍衛國家主權和領土完整的正義之舉，也是對台海和平穩定和台灣同胞安全福祉的堅定守護」。陳正告賴清德當局，「台獨」分裂勢力每挑釁一次，懲戒反制就推進一步，直至實現祖國完全統一。

賴清德雙十演說當晚，國台辦發新聞稿稱演說充斥對抗思維，破壞台海和平穩定。解放軍東部戰區14日宣布在台灣海峽、台灣北部及南部、東部海空域展開「聯合利劍-2024B演習」。

台灣陸委會15日晚間以書面回應國台辦表示，中共意圖很清楚，「在其眼中，中華民國是非法政權，不容許中華民國繼續存在」。中共提出的「一中原則」、「九二共識」等政治主張，只是在迷惑台灣人心，其本質是要把台灣變成另一個香港，這種居心絕對不會得逞。

陸委會強調，台灣政府兩岸政策一貫堅守「四個堅持」、「四個不變」，不卑不亢、維持現狀，呼籲北京認真理解演說善意，溝通對話取代武力威脅，「這才是文明國家的做法」。

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相關字詞﹕一個中國 台獨 國台辦 雙十 賴清德

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