李強：願助巴基斯坦加強反恐 訪巴晤總理 加快推進鐵路港口建設

應夏巴茲邀請，李強乘包機於當地時間14日中午抵達伊斯蘭堡，開始對巴國正式訪問，並將出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第23次會議。

同願打造中巴經濟走廊「升級版」

新華社昨報道，同夏巴茲會談時，李強指出，中方願同巴方加快推進鐵路、公路、港口等領域重大項目建設，加強產業融合發展，深化農業、礦業、信息技術、能源等領域務實合作；希望巴方繼續為中國企業提供良好營商環境，全力保障在巴中國人員、機構、項目安全；中方堅定支持巴方反恐鬥爭，願同巴方積極推進反恐合作，幫助巴方加強反恐能力建設。

夏巴茲表示，巴政府對在巴中方人員近期遭恐襲遇難再次表示深切哀悼，承諾將全力緝兇反恐，保障在巴中方人員、機構、項目安全。巴方願同中方一道努力，在共建「一帶一路」倡議框架內，打造中巴經濟走廊「升級版」。會談後，兩國總理共同出席中巴經濟走廊、民生援助等多個領域13項合作文本交換儀式。

巴軍方高層：採必要措施護中方人員

當天，巴基斯坦參聯會主席薩希爾和陸軍參謀長穆尼爾、海軍參謀長阿什拉夫、空軍參謀長巴伯爾集體會見李強。新華社引述巴軍方表示，將為推進兩國友好合作事業貢獻力量，採取一切必要措施保障在巴中方人員、機構、項目安全，願同中方加強在雙多邊框架內的防務安全合作，維護好兩國共同利益，促進地區和平、穩定與發展。

當地時間10月6日晚11時許，中資企業卡西姆港發電有限公司車隊在卡拉奇真納國際機場附近遭遇恐怖襲擊，造成中方人員2死1傷和巴方多名人員傷亡。

本次上合組織峰會於15至16日舉行，李強將在會上發言。中國駐巴基斯坦大使姜再冬日前吹風時稱，中方願同各成員國加強政治、安全、經濟、人文等各領域合作，推動構建更加緊密的上合組織命運共同體，為「全球南方」發展壯大、地區國家繁榮發展作出新的貢獻。